التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير تشكيلة فريقه لمواجهة سلافيا براج التشيكي، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ملعب توتنهام، ضمن مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل توتنهام أما سلافيا براج

يدخل فريق توتنهام مباراته أمام سلافيا براج بفي دوري أبطال أوروبا تشكيل مكون من:

حراس المرمي: جوليلمو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - دجيد سبينس

الوسط: جواو بالينيا - أرتشي جراي - محمد قدوس - تشافي سيمونز - ويلسون أودوبيرت

الهجوم: ريتشارليسون

تشكيل توتنهام أمام سلافيا براج، فيتو

تشكيل سلافيا براج أمام توتنهام

في المقابل، أعلن جيندريتش تربيزوفسكي المديرالفني لفريق سلافيا براج تشكيل فريقه التي سيبدأ بها مواجهة توتنهام والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: يندريخ ستانيك

الدفاع: توماس هولز - ستيبان تشالوبيك - إيجو أوجبيو - ديفيد زيما

الوسط: ديفيد دوديرا - ديفيد موسيس - لوكاس بروفود - ميشيل سادليك - يوسوفا سانيانج

الهجوم: مويمير شيتيل

تشكيل يلافيا براج، فيتو

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يحتل توتنهام المركز السادس عشر بعد الهزيمة 5-3 على ملعب باريس سان جيرمان الشهر الماضي لكنه سيدخل مباراة سلافيا براغ صاحب المركز 31 منتشيا بفوزه على برنتفورد وهو الانتصار الثاني له فقط على ملعبه بالبريميرليج هذا الموسم.

توتنهام لم يخسر على أرضه أوربيا في 22 مباراة

ولم يخسر توتنهام في آخر 22 مباراة أوروبية على أرضه ويحتاج إلى الفوز اليوم الثلاثاء لتحسين فرصه في إنهاء مرحلة الدوري ضمن الثمانية الأوائل.

وعن المبارة أمام سلافيا براج قال مدرب توتنهام توماس فرانك: بينما كان أداء توتنهام في البطولة الانجليزية الممتازة متذبذبا فإنه لعب بثبات مستوى في دوري أبطال أوروبا إذ كانت خسارته الوحيدة في خمس مباريات في باريس.

والفوز على سلافيا براج سيضعه في موقف قوي للغاية للتقدم في البطولة.

وقال فرانك “إنها مباراة مهمة للغاية باللعب على أرضنا (حيث) لدينا سجل مثالي حتى الآن، هل يمكننا مواصلة ذلك؟ ثلاث نقاط ستكون خطوة هائلة مبدئيا وبعدها نأمل في المضي قدما”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.