5 غيابات تضرب باريس سان جيرمان قبل موقعة بيلباو بدوري أبطال أوروبا

تأكد غياب 5 نجوم عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة أتلتيك بيلباو الإسباني، والمقرر لها غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

خماسي باريس سان جيرمان يغيب أمام بيلباو

الخماسي لوكاس هيرنانديز ولوكاس شوفالييه ولوكاس بيرالدو وأشرف حكيمي وعثمان ديمبلي، لن يتواجد في قائمة حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيك بيلباو، مساء غد الأربعاء، في الباسك، بالجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

الإنفلونزا تضرب ديمبلي قبل مباراة بيلباو

كشفت صحيفة لوباريزيان أن عثمان ديمبلي الفائز بـ الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الجاري أثار الشكوك بشأن جاهزيته لمواجهة بيلباو، وسيخضع لمراقبة دقيقة على مدار اليومين المقبلين بعد إصابته بالأنفلونزا.

وتابعت الصحيفة أن غياب ديمبلي يمثل انتكاسة لإنريكي ويضع الجهاز الفني تحت ضغط، لرغبة المدرب الإسباني في تحقيق فوز على بيلباو، يعزز من فرص العملاق الباريسي في التأهل مباشرة لدور الـ 16.

وأشارت إلى أن سان جيرمان ضمن بالفعل التأهل، ولكنه يريد تفادي سيناريو الموسم الماضي بخوض ملحق دور الـ16 بخوض مباراتين إضافيتين في فبراير، وهو ما سيتحقق حال فوزه في "سان ماميس" معقل بيلباو.

ولفتت إلى أن غياب ديمبلي سيجعل إنريكي في حيرة من أمره بشأن المثلث الهجومي، والمفاضلة بشأن الدفع ببرادلي باركولا أو لي كانج إن أو منح الثقة للثنائي الشاب كينتن نجانتو وسيني مايولو.

وختمت لوباريزيان أن إنريكي قد يفكر أيضا في تغيير خطة اللعب بزيادة الكثافة العددية في وسط الملعب لمواجهة قوة الفريق الباسكي.

ويعاني عثمان ديمبلي من كثرة الإصابات العضلية منذ بداية الموسم الجاري، والتي حرمت الفريق من جهوده لأسابيع طويلة.

ترتيب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويحتل بي إس جي المركز الثاني في مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة متساويا مع بايرن ميونخ وإنتر ميلان وريال مدريد، وأمامهم آرسنال بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

