إنتر ميلان يضرب كومو برباعية ويتصدر الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على ضيفه كومو بنتيجة 0/4، في المباراة التي جرت على ملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام وهاكان وأوجستو.

تشكيل إنتر ميلان ضد كومو

وضم تشكيل إنتر ميلان ضد كومو:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: باستوني، أتشيربي، مانويل أكانجي.

خط الوسط: ديماركو، زيلينسكي، هاكان، باريلا، لويس هنريكي.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

وبهذه النتيجة يحتل فريق إنتر ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن نابولي الثالث وميلان الوصيف برصيد 28 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.