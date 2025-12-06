السبت 06 ديسمبر 2025
رياضة

إنتر ميلان يضرب كومو برباعية ويتصدر الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان
حقق فريق إنتر ميلان الفوز على ضيفه كومو بنتيجة 0/4، في المباراة التي جرت على ملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام وهاكان وأوجستو.

تشكيل إنتر ميلان ضد كومو 

وضم تشكيل إنتر ميلان ضد كومو:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: باستوني، أتشيربي، مانويل أكانجي.

خط الوسط: ديماركو، زيلينسكي، هاكان، باريلا، لويس هنريكي.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

وبهذه النتيجة يحتل فريق إنتر ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين  فقط عن نابولي الثالث وميلان الوصيف برصيد 28 نقطة.

 

