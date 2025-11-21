رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتفقد محطتي رفع بهتيم وبيجام بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

تفقد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عددًا من مواقع العمل بقطاع شبرا الخيمة، حيث شملت جولته محطتي رفع بهتيم وبيجام، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية المحطات.

وأشاد رئيس الشركة بأداء العاملين بالقطاع، وبما يبذلونه من جهد في تنفيذ أعمال الصيانة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تسهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأشار المهندس عادل حسن إلى أن محطة رفع بيجام دخلت الخدمة عام 1995 لخدمة مناطق: "بيجام – منطاي – عرابي – منشية عبد المنعم رياض – مدينة النور"، بطاقة فعلية 125 ألف م³/يوم، موضحًا أن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة تتم بشكل دوري لضمان استمرار جودة الخدمة.

وأكد حسن علي ضرورة متابعة المنشآت الصناعية والتزامها بالمعايير المحددة قانونًا للصرف على الشبكات، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الإدارة العامة الفنية للصرف الصناعي وحملاتها المستمرة لمراجعة ذلك، حفاظًا على كفاءة منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

كما استكمل رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، جولته بزيارة محطة رفع بهتيم، التي أُنشئت عام 1995 لتخدم مدينة شبرا الخيمة بالكامل، بطاقة فعلية 400 ألف م³/يوم، وذلك في إطار استعدادات الشركة لموسم الأمطار ورفع درجة الجاهزية بكافة مواقع العمل..

