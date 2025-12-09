عام على سقوط الأسد.. شاهد عيان من قلب سوريا لـ"فيتو": البلد ضاعت وشعارات الثورة أسفرت عن الفقر.. ومخاوف من عودة الفوضى

18 حجم الخط

إسرائيل احتلت الجنوب وتركيا في الشمال..

والقوات الديمقراطية تسيطر على الشرق..

وعتاد الجيش السوري تعرض للتدمير



في مثل هذه الأيام من شهر ديسمبر من العام الماضي، غادر الرئيس السوري السابق بشار الأسد، دمشق، لآخر مرة، وتولى مكانه أحمد الشرع "الجولاني سابقا".

ورغم أن الشعب السوري كان يتطلع إلى أن تكون مرحلة ما بعد سقوط الأسد فرصة لتأسيس دولة حديثة تقوم على التعددية والعدالة والمساواة، إلا أن الأداء الفعلي للقوى المسيطرة على المشهد السوري يعكس استمرارًا لعقلية الأحادية التي سادت لعقود، حيث تهيمن فصائل أو تحالفات محددة على مفاصل القرار والإدارة في دمشق.

تلك التصرفات حجبت الفرص عن مشاركة بقية المكونات السورية وأعادت تكرار إنتاج نموذج الأحادية تحت مسميات جديدة، بينما تُفرض رؤى وأجندات سياسية ضيقة غالبًا تتعلق بفكر أيديولوجي أو مصالح إقليمية على حساب التوافق الوطني الشامل، ما يعيد إنتاج نفس الاستبداد القديم، ولكن بشكل أكثر تعقيدًا وفوضوية.

الإقصاء والتغييب الممنهج

ولم تتوقف آثار هذه العقلية عند تهميش التعددية، بل امتدت إلى ثقافة الإقصاء والتغييب الممنهج التي كانت أحد أبرز سمات نظام البعث، حيث كان يتم إبعاد كل من يختلف سياسيًا أو دينيًا أو عرقيًا عن الحياة العامة.

وبعد سقوط الأسد كان من المفترض أن تنطلق مرحلة المصالحة الوطنية وإعادة دمج جميع الأطياف في بنية الدولة، إلا أن هذا لم يحدث، والشواهد عديدة سواء ما يتعلق بالحوار الوطني، أو تشكيل الحكومة، أو الإعلان الدستوري، وصولًا إلى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الماضية، بالغ السوريون في الاحتفال بمرور عام على رحيل الأسد.

"فيتو" تساءلت حول ما إذا كانت الاحتفالات الصاخبة بمرور عام على رحيل الأسد، تأتي في مكانها.. وهل تغيرت فعلا الأوضاع للأفضل؟

احتفالات في سوريا بمرور عام على سقوط الأسد، فيتو



قصي عبيدو، الكاتب والمحلل السياسي السوري، يجيب قائلا: "مضى عام على سقوط نظام بشار الأسد، وكان الشعب السوري يأمل أن يكون الخلاص من نظام حكم وصف بالديكتاتور هو وحاشيته طالما كان همهم جمع المال وسرقة قوت الشعب تحت شعارات لم تجلب لنا سوى الفقر والعوز".

ويضيف: تأملنا خيرا ولكن سرعان ما انقلبت الأمور للأسوأ من عدة نواحي منها فقدان الأمن والأمان والقتل على الانتماء الطائفي والخطف والسبي وفصل الموظفين وطرد من كان في الجيش السوري السابق وطرد من كان في وزارة الداخلية أيضا، ويسأل السائل ماذا تغير؟، أقول أن كل شيء تغير، قد تم تدمير عتاد الجيش السوري السابق الذي هو ملك الشعب السوري، وقد كلف الدولة ترليونات الدولارات وتشمل مطارات وطائرات وقواعد جوية ومخازن ومستودعات وزوارق، و.... و..... والقائمة تطول.. قد خسرنا الجنوب السوري محافظة درعا والقنيطرة، وخسرنا قمة جبل الشيخ التي تتمتع بموقع مميز جدا على مستوى الاستطلاع والرصد لتحركات معادية.

الجيش التركي يسيطر على شمال حلب وريف أدلب

ويشير: لربما نخسر السويداء أيضا، وهناك المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات، وتستحوذ على مقدرات الشعب السوري من نفط وغاز وقمح والكثير من المحاصيل الاستراتيجية، وهناك حيث الجيش التركي في شمال حلب وريف أدلب يسيطر بشكل كامل، وقد بنى قواعد واستقدم تعزيزات عسكرية ويلزم أهل تلك المناطق بالتعامل بالليرة التركية والتكلم باللغة التركية، وهي خطوات تغيير ديموغرافي واضح على شكل خطوات متلاحقة قد تستغرق بعض الوقت ولكن النتيجة باتت واضحة.

ويكمل قصي عبيدو: يبقى الساحل السوري الذي يعاني الٱمرين من قتل وخطف وسلب وسبي نساء وترهيب من قبل بعض الفصائل الغير منضبطة والتي تقتل القتيل وتمشي بجنازته وتتهم الفلول الذين لا وجود لهم بالأصل، حيث أغلب القيادات العسكرية الكبيرة غادرو سورية على متن طائرات روسية او عبر البر من جهة لبنان والعراق وهم يعتبرون الصف الأول والثاني من القيادات العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية ومنهم قيادات حزب البعث الذي كان الحاكم في سوريا لعقود، وباقي الضباط والعناصر الذين ثبت عليهم تورطهم بأرتكاب اعمال قتل وتعذيب في سجون النظام المخلوع تم توقيفهم ويخضعون لمحاكمات ومنهم من تم تصفيتهم يوم التحرير كما كان واضحا في الفديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

الكاتب والمحلل السياسي السوري، قصي عبيدو، فيتو

كيف نحتفل بعد تدمير الجيش السوري؟!

ويقول الكاتب والمحلل السياسي السوري: لذلك أعتقد أن الاحتفال يجب أن يكون حالة حزن وقلق على مستقبل سوريا بعد تدمير عتاد الجيش السوري من قبل إسرائيل وتم تفكيك البنية العسكرية لذلك الجيش، وتم تهميش مكونات الشعب السوري من المشاركة في وزارة الدفاع الحالية ووزارة الداخلية والكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي استأثرت عليها طائفة واحدة من مكونات الشعب السوري وأعتقد ان هذا الأمر واضح للجميع ولا يرضي باقي المكونات التي تشعر بتهميشها ويتم اتهامها ليلا نهارا بالتخوين والتبعية تحت شعارات طائفية وسياسية لا تمت للواقع بصلة، لذلك أعتقد ان المسألة تحتاج لإعادة النظر في إشراك باقي المكونات والعمل على كتابة وصياغة دستور جديد للبلاد والإسراع بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومميزة يشارك بها الجميع لتحقيق العدالة والحرية الحقيقة.

إطلاق سراح المعتقلين في السجون

وأولى الخطوات التي يجب مراعاتها هي إطلاق سراح المعتقلين في السجون الذين لاذنب لهم سوى انهم كانوا يخدمون في جيش وطنهم الخدمة الإلزامية أو احتياط وكانوا مجبورين إذ إنهم لا يستطيعون الرفض فتتم ملاحقتهم قانونيا ولا يستطيعون الهروب عبر الحدود ولا السفر عبر المطارات لإرتفاع التكاليف المالية التي لا طاقة لأغلبهم عليها بسبب الوضع الإقتصادي المتردي في تلك المرحلة بسبب الفساد وبسبب العقوبات الاقتصادية.

أحمد الشرع، فيتو



والخطوة الثانية هي إجراء مصالحة وطنية شاملة في كل مكان في سوريا لعودة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة اللحمة الوطنية التي باتت شبه معدومة بعد كل القتل والخطف والسبي والسلب الذي حصل في عدة محافظات ومدن أهمها اللاذقية وريفها وجبلة وبانياس طرطوس وحماة وريفها حمص وريفها والسويداء؛ لذلك لا يمكن لأحد أن يكون مرتاحا بعد كل ماجرى ويجري لنقول إننا نحتفل وبماذا سنحتفل؟!

ويختتم عبيدو من اللاذقية، معربا عن تخوفه من عودة الفوضى: وهناك أيضا دعوة من المرجع الأعلى رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ غزال غزال لإضراب عام لمدة خمسة أيام يتزامن مع الاحتفال يوم الثامن من هذا الشهر، وأخشى أن تتجه الأمور للأسوأ إذا ماتم التوصل لاتفاق يرضي كافة المكونات في سوريا لرأب الصدع والعيش بسلام بعد معاناة طويلة، لعلنا ننهض من تحت الركام والسلام.

