نتنياهو: لم نصل إلى تفاهم أو اتفاق مع دمشق

على وقع التوغلات الإسرائيلية المستمرة والمتكررة بشكل شبه يومي في الجنوب السوري، رغم السعي الأمريكي لتهدئة الأوضاع بين البلدين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجانبين لم يتوصلا إلى تفاهمات.

ونفى مكتب نتنياهو، في بيان اليوم الثلاثاء ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرًا عن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي في سبتمبر الماضي توقيع اتفاقية أمنية مع سوريا، تم التوصل إليها بوساطة أمريكية.

كما أوضح أنه كانت هناك اتصالات ولقاءات برعاية أمريكية، لكنها لم تصل أبدًا إلى اتفاقيات وتفاهمات، وفق تعبيره.

الشرع: نرفض إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري



وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد قبل أيام رفضه مطلب إسرائيل إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، معتبرًا أنه يشكل خطرًا على أمن البلاد.

كما اتهم تل أبيب بمحاولة تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى بعد الحرب على غزة.

وأكد أن القوات الإسرائيلية نفذت منذ الثامن من ديسمبر الماضي، أكثر من ألف غارة و400 توغل بري عسكري.

ومنذ سقوط النظام السوري السابق العام الماضي، نشرت إسرائيل قوات ومعدات عسكرية في جنوب سوريا متجاوزة المنطقة العازلة التي تعود لعام 1974، بما في ذلك نقطة المراقبة الاستراتيجية في جبل الشيخ.

في حين أعلن نتنياهو أنه "يريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى جبل الشيخ"، وهو ما رفضه الجانب السوري.

فيما لم تسفر 6 جولات من المحادثات التي جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بوساطة أمريكية، عن التوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية، علمًا أن المفاوضات توقفت منذ سبتمبر الماضي (2025) وفق رويترز.

