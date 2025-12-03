إعلام سوري: طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف منطقة في ريف دمشق

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف منطقة في ريف دمشق.

توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة رغم دعوات ترامب للتهدئة

ورغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهدئة، توغّلت القوات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي بجنوب سوريا.

توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة رغم دعوات ترامب للتهدئة

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن "قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتين و14 آلية وسيارة عسكرية توغلت باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، وأقامت حاجزًا، وعرقلت حركة المرور، وفتّشت المواطنين، وقامت بتفتيش المارة".

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال توغلت الإثنين في تلة الحمرية بين بلدة حضر وقرية طرنجة، وفي الصمدانية الشرقية وبلدة جبا وقرية أم باطنة بريف القنيطرة الشمالي، وفي تل أبو قبيس وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

ووفق الوكالة، تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

ترامب يوجه رسالة إلى إسرائيل بخصوص سوريا

ويوم الإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، مشيرًا إلى أنه يسعى نحو خلق بيئة إيجابية في المنطقة، بما في ذلك فتح آفاق لعلاقة “طويلة ومزدهرة” بين سوريا وإسرائيل.

وأضاف دونالد ترامب فى تغريدة على منصة تروث سوشيال، أن المنطقة تمر بتحولات كبرى وأن هناك قادة “يبذلون جهودًا غير مسبوقة لتجاوز عقود من التوتر بين سوريا وإسرائيل وهذا ما يساهم به أحمد الشرع”.

وتابع، الولايات المتحدة راضية جدا عن النتائج التي تحققت، من خلال العمل الجاد والعزيمة، في دولة سوريا، نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تواصل حكومة سوريا القيام بما كان مقصودًا، وهو أمر جوهري، من أجل بناء دولة حقيقية ومزدهرة.

ترامب يطالب إسرائيل بالحفاظ على الحوارعلى سوريا

وأشار ترامب إلى أن أحد الأمور التي ساعدت سوريا كثيرا كان قراره بإنهاء العقوبات القاسية والشديد، مضيفا: أعتقد أن هذا قد قوبل بتقدير كبير من سوريا وقيادتها وشعبها.

وشدد على أنه من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وصادق مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يعرقل تطور سوريا نحو دولة مزدهرة.

ولفت إلي أن رئيس سوريا الجديد، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان تحقيق أمور إيجابية، وأن تحظى كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومثمرة معًا، هذه فرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تحقق بالفعل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.