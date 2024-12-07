جائزة أحمد فؤاد نجم بدورتها الـ11، ساويرس: فاكرين الراحل ومش هننساه، إعلان قائمة الفائزين بدورة 2024، وفلسطين حاضرة بقوة في الاحتفالية

انطلقت مساء اليوم السبت، احتفالية جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الحادية عشرة، بحضور المهندس نجيب ساويرس مؤسس وراعي الجائزة، وذلك بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

حضور جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

وحضر حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والمثقفين وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس، والكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع ڤيتو، والمخرج مجدي أحمد علي، والدكتور محمد أبو الغار، والشاعر إبراهيم داود، وغيرهم.

وحصد الشاعر الشاب حازم عمر الجائزة الكبرى لفرع الشعر بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية بدورتها الحادية عشرة، وذلك عن ديوانه “زي قطة القهاوي”.

فيما فاز الشاعر والناقد محمود الحلواني بالجائزة عن فرع الدراسات النقدية، وذلك عن كتاب "مرسى جميل عزيز.. متخيل شعبى ورومانسية خضراء".

وضمت القائمة القصيرة للجائزة هذا العام، دواوين: "كيرلي" لـ أحمد دومة، "زي قطة القهاوي" لـ حازم عمر، "روايح زين" لـ ريم أحمد، "موال الصبية" لـ ريهام شمس الدين، "ريم" لـ عبدالله محمد ألماظ، "أوضة الفيران" لـ علاء أشرف، "لمبة وساعة رمل" لـ ناصر عبد السلام، "لحين اشعار آخر" لـ علي سليم، "الوقت اللي باقي" لـ مازن المصري، "بطل من المجاز" لـ يحيى خليفة.

ووجه المهندس نجيب ساويرس الشكر لحضور حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الحادية عشرة، وقال خلال كلمته: "بشكركم كلكم على الحضور مفيش أجمل من أن لما حد يموت يلاقي كل الناس اللي بتحبه لسه موجودين وفاكرينه.. لو أحمد فؤاد نجم واقف وشايفنا هيكون فرحان أنه شايف حبايبه متجمعين في المكان دا".

وتابع: "كنا محتاجين أحمد فؤاد نجم دلوقتي.. والحمد لله أننا فاكرينه وعمرنا ما هننساه".

وتغنت نوارة نجم ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم بكلمات قصيدة "بحبك يا مصر" والتي كتبها فؤاد نجم وألقاها الشيخ إمام، حيث تفاعل الحضور مع نوارة ورددوا معها كلمات القصيدة في أجواء مميزة بقاعة إيوارت.

فلسطين حاضرة في حفل جائزة أحمد فؤاد نجم

وخلال الحفل، عبرت الشاعرة رنا التونسي عضو لجنة تحكيم جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عن تضامن اللجنة والجائزة مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، قائلة: "نعرب عن التضامن الكامل مع فلسطين وإخواننا الذين يتعرضون لحرب إبادة شاملة وغير مسبوقة على أيدي أعداء كثر.. لإخواننا في فلسطين ولبنان بنقدم لكم التضامن والرحمة للشهداء".

جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، وعلى مدار 10 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرًا حقيقيًّا ومقياسًا واضحًا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلًا ثقافيًّا هامًّا وفكريًّا وفنيًّا أيضًا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

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