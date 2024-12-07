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ثقافة وفنون

القائمة القصيرة لـ دواوين جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الـ 11

جائزة أحمد فؤاد نجم
جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، فيتو

أعلنت جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الحادية عشرة، عن القائمة القصيرة للدواوين الفائزة هذا العام، وذلك قبل انطلاق حفل الجائزة بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

 

القائمة القصيرة للدواوين الفائزة 

وجاءت قائمة الدواوين كالتالي: 

ديوان "زي قطة القهاوي" لحازم عمر، و"أوضة الفيران" لعلاء أشرف، "كيرلي" لأحمد دومة، "بطل من مجاز" ليحيى خليفة، “موال الصبية” لريهام شمس، “روايح زين” لريم أحمد، “ريش ” لعبد الله محمد ألمظ، “لمبة وساعة رمل” لناصر عبد السلام، “لحين إشعار آخر" لعلي سليم.

جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 

ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

جائزة أحمد فؤاد نجم 

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، وعلى مدار 10 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرًا حقيقيًّا ومقياسًا واضحًا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلًا ثقافيًّا هامًّا وفكريًّا وفنيًّا أيضًا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

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