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ثقافة وفنون

نجيب ساويرس: فاكرين أحمد فؤاد نجم وعمرنا ما هننساه (فيديو)

المهندس نجيب ساويرس،
المهندس نجيب ساويرس، فيتو

وجه المهندس نجيب ساويرس الشكر لحضور حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الحادية عشرة، والمقام في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير. 

 

المهندس نجيب ساويرس 

وقال المهندس نجيب ساويرس خلال كلمته: "بشكركم كلكم على الحضور أعتقد أن مفيش أحسن من لما حد يموت يلاقي أن كل الناس اللي بتحبه لسه موجودين وفاكرينه.. لو أحمد فؤاد نجم واقف وشايفنا هيكون فرحان أنه شايف حبايبه متجمعين في المكان دا". 

وتابع: "كنا محتاجين أحمد فؤاد نجم في الظروف اللي حوالينا دي، ياريته كان معانا النهاردة محتاجينه دلوقتي حتى عشان نضحك.. والحمد لله أننا فاكرينه وعمرنا ما هننساه". 

 

حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 

ويحضر حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والمثقفين وعلى رأسهم الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع ڤيتو، والمخرج مجدي أحمد علي، والدكتور محمد أبو الغار، والشاعر إبراهيم داود، وغيرهم. 

 

جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 

ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشرة الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

جائزة أحمد فؤاد نجم 

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، وعلى مدار 10 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرًا حقيقيًّا ومقياسًا واضحًا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلًا ثقافيًّا هامًّا وفكريًّا وفنيًّا أيضًا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

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المهندس نجيب ساويرس حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية جائزة احمد فؤاد نجم لشعر العامية قاعة إيوارت نجيب ساويرس

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