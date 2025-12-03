هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب؟ اعرف رأي العلماء

18 حجم الخط

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب، سؤال دائما ما يتردد عن السيدة نفيسة رضي الله عنها ويلقاه البعض بالرضا والقبول بينما يرفضه آخرون.

والسيدة نفيسة، هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ربيع الأول 145 هـ - رمضان 208 هـ)، من سيدات أهل البيت، اشتهرت بالعبادة والزهد، وهي صاحبة المسجد المشهور بالقاهرة “مسجد السيدة نفيسة”.

يرى العديد من العلماء والجمهور أن الدعاء عند السيدة نفيسة مستجاب، مستندين إلى قصص الكرامات وشهادات بعض الشيوخ مثل الإمام الذهبي وإمام وخطيب مسجدها، الذين يصفون أن الدعاء في روضتها بالمستجاب ويقولون إن له أثرا نفسيا وعمليا.

بينما يرى البعض الآخر، أن ذلك من الخرافات ويجب الاقتصار على الأدلة من القرآن والسنة، وأن اتخاذ القبور مساجد منهي عنه.

أدلة القائلين باستجابة الدعاء

شهادة الإمام الذهبي: نقل عن السيدة نفيسة أنها كانت من الصالحات العوابد، وأن الدعاء مستجاب عند قبرها.

شهادة إمام مسجد السيدة نفيسة: أكد الدكتور علي الله الجمال أن الدعاء في الروضة مستجاب وله بركة، وأن الكثير من الزوار يعودون بعد زيارتهم وهم في حال أفضل نفسيًا.

القصص والكرامات: تُذكر كرامات كثيرة للسيدة نفيسة، مثل شفاء الناس من الأمراض وزيادة النيل بعد الاستسقاء من قبرها، مما يعزز الاعتقاد بأن دعاءها مقبول.

أدلة المخالفين:

الاعتماد على الأدلة الشرعية: يرى البعض ويشدد على أن استجابة الدعاء يجب أن تستند إلى أدلة صريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية فقط، ويرون أن ما يُقال عن استجابة الدعاء عند القبور يفتقر لهذه الأدلة.

النهي عن اتخاذ القبور مساجد: يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا القبور مساجد"، ويعتبرون أن هذا النهي يُفهم منه منع التوجه إلى القبور للدعاء.

تحذير من الخرافات: ينبه البعض إلى أن هذه المعتقدات قد تكون من الخرافات وأنها يجب أن تُصحح بتعليم الناس التمسك بالكتاب والسنة.

شهادة إمام مسجد السيدة نفيسة بحق استجابة الدعاء بمسجدها

وقال الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إنها رضي الله عنها وأرضاها ماتت وهي صائمة، وحفرت قبرها بيدها، وختمت فيه القرآن عدة مرات.

وعن حياتها، قال إنها كانت متعلقة دائما بالله سبحانه وتعالى، حجّت ثلاثين حجة كانت أكثرها وهي تمشي على قدميها، كانت تذهب إلى الكعبة، وتتعلق بأستارها، وتقول: إلهي مَتّعتني، وفرّحتني برضاك عنّي، فلا تسبب لي حجابًا يبعدني عنك، وكانت تردد هذا الدعاء المشهور عنها: "كم حارَبَتني شدةٌ بجيشِها، فضاقَ صَدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيِستُ من زوالها، جاءتني الألطاف تسعى بالفرج ".

كانت صائمة لا تترك الصيام، ولا تترك قراءة القرآن، كانت تختمه كل يوم مرة، وكانت تقوم الليل كجَدّها صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنها أصبحت نحيفة، وضَعُف جسدها بسبب كثرة الصيام، وبسبب قيام الليل، وختم القرآن كل يوم مرة، فقالت لها بنت أخيها ارفقي بنفسك، فكانت تقول لها أمامي عقبات لا يقطعهُن إلا الفائزون.

وانتقلت رضي الله عنها وأرضاها إلى جوار ربها وهي صائمة يوم 15 رمضان، كان موافق يوم الجمعة، وجاءها الطبيب وأشار عليها بالإفطار فرفضت وقالت اصرفوا الطبيب عني، مضيت أكثر من 20 عامًا أتمنى من الله أن أموت وأنا صائمة فكيف تعرض عليّ الإفطار في رمضان، وانتقلت إلى جوار ربها قيل وهي تتلو من سورة الأنعام قول الله تعالى:" كتب ربكم على نفسه الرحمة"، وقيل وهي تتلو قول الله تعالى:" لهم دار السلام عند ربهم وهو وليّهم بما كانوا يعملون".

وقال الإمام الذهبي، رضي الله عنه: إن الدعاء في روضتها مستجاب،

والسيدة نفيسة وهي واحدة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت متعلقة دائما بالله سبحانه وتعالى، حجّت ثلاثين حجة، أكثرها وهي تمشي على قدميها.

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب

دعاء السيدة نفيسة رضي الله عنها لدفع الشدائد وإزالة الكرب

وروى البعض هذا الدعاء ونسبه الي السيدة نفيسة رضي الله عنها لدفع الشدائد وإزالة الكرب.

يقول الشخص: أدعو بدعاء السيدة نفيسة على نية مخصوصة كأن ينوي مثلًا دفع بلية أو شدة ومكروه، ثم يقرأ ما يلي:

- سورة الفاتحة: مرة واحدة.

- سورة الإخلاص: إحدى عشرة مرة.

- كلمة "سبحان الله" إحدى عشرة مرة.

- ثم يذكر القائل هذين البيتين اللذين كانت السيدة الولية نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها ترددهما –ثماني عشرة مرة- وهذان البيتان هما:

كـم حاربتني شدةٌ بجيشها فضاقَ صدري من لقاها وانزعج

حتى إذا أيسْتُ من زوالها جاءتني الألطافُ تسعى بالفـرج.

