رياضة

غيابات بالجملة، تشكيل منتخب الأردن أمام مصر بكأس العرب

منتخب الأردن، فيتو
منتخب الأردن، فيتو
أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن، التشكيل الرسمي للنشامي في مواجهة منتخب مصر، بالجولة الثالثة من دور المجموعات، في بطولة كأس العرب للمنتخبات.

وجاء تشكيل منتخب الأردن كالتالي:

May be an image of ‎football, soccer and ‎text that says '‎JORDAN CUP ARAB FIFA 2025 QATAR Firrta تشكيلة النشامی 22 نور عطية هادي الحوراني JOBGALE KELNE 5 18 16 > Wd 580 VS 220S aceerer 들 가시 ግ 17 14 حجبي عصام السميري رجائي عايد إبر سعادة محمد أبو حشيش زريق 15 2 7 10 أحمد عودة الفاخوري 8 مهن أبو طه محم ود مرضي علي وان ز لنهيمات 3 n. حسام أبو الذهب 23 23 أدة القريشي 21 زَار الرشدان 6 عام جاموس البدلاء 1 يزيد أبو ليلى شليية دالله نصیب الرور ان الروسان 12 3 سه سم 19‎'‎‎

وشهد تشكيل منتخب الأردن غياب معظم اللاعبين الأساسيين، بعد أن ضمن التأهل للدور ربع النهائي في صدارة المجموعة.

تشكيل منتخب مصر  لمواجهة الأردن

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، عن تشكيل الفراعنة أمام منتخب الأردن في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بالبطولة.

حراسة المرمى: محمد بسام.ض

الدفاع: يحيى زكريا - محمود حمدي الونش -ياسين مرعي - كريم العراقي.

الوسط: غنام محمد - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم: إسلام عيسى - مروان حمدي - ميدو جابر.

منتخب مصر يختتم استعداداته

وأدى منتخب مصر مرانا خفيفا، أمس الاثنين، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفني حلمي طولان، على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الأردن، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرا من قوة المنتخب الأردني الذي يملك حلولا كثيرة.

موعد مباراة مصر والأردن 

مباراة منتخب مصر ضد الأردن، تقام اليوم الثلاثاء ٩ ديسمبر على استاد البيت، وتنطلق أحداثها في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت الدوحة.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الإمارات، فيتو
منتخب مصر يستعد لمواجهة الإمارات، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

