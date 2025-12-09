وائل رياض يعلن قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2007

18 حجم الخط

أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الذي ينطلق غدا (الأربعاء) ويستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري ويتخلله مباريات تحريبية مع أندية في الدوري الممتاز ودوري المحترفين في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

قائمة منتخب الشباب مواليد 2007

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراس المرمى

إياد تامر (الأهلي)، يوسف البشري (إنبي)، سليم حسن (المقاولون العرب)، مصطفى سامي حسن (المقاولون العرب)، عمر عبد العزيز (الزمالك).

خط الدفاع

إياد مدحت السيد أحمد (الأهلي)، يوسف محمد عبد الواحد (إنبي)، أدهم أحمد الدين (المقاولون العرب)

عبد الله محمد السيد بدير (بيراميدز)، محمد عبد البصري (إنبي)، نورأشرف (إنبي)، يوسف محمود محمد "شيكا" (بيراميدز)، أحمد علاء (طلائع الجيش)، محمد عوض (زد)، ماهر خالد ماهر (سيراميكا كليوباترا)، آدم قمحاوي ( شباب الأهلي).

خط الوسط

محمد سمير "كونتا" (الإسماعيلي)، محمد رأفت (الأهلي)، زياد فتحي (سكندربيو)، مصطفى العارف (إنبي)

عبد الرحمن عادل وإبراهيم عبد الفتاح (زد )، محمد حمد (الزمالك ).

خط الهجوم

محمود صلاح فتح الله (غزل المحلة)، أدهم كريم (الجونة)، محمد وائل سعيد محسب (طلائع الجيش)، عمر أحمد إبراهيم العزب (إنبي)، كريم جمعة (زد ) ' ياسين عاطف وعبد الرحمن راغب (الأهلي)، يوسف صابر أحمد حافظ (المقاولون العرب)، علي الجارحي (طلائع الجيش)، محمود حسن جمعة (الاتحاد السكندري)، عمرو خالد الشياوي (دكرنس).

وأكد وائل رياض أن اختيار القائمة جاء بعد متابعة دقيقة لجميع اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج تدريبية مكثفة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية استعدادًا للمشاركات الدولي.

