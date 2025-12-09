في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، النيابة الإدارية تؤكد التزامها الراسخ بصون المال العام

18 حجم الخط

أكدت النيابة الإدارية في اليوم الدولي لمكافحة الفساد التزامها الراسخ بصون المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال ما تضطلع به من تحقيقات مستقلة ورقابة فعّالة على المخالفات التأديبية.

وتواصل الهيئة دعم جهود الدولة في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ بما يعزز الثقة العامة ويرسخ سيادة القانون.

رئيس النيابة الإدارية يناشد أعضاء الهيئة الاستمرار في أداء واجبهم الدستوري



وفي وقت سابق، بعث المستشارمحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، رسالة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بمناسبة بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، جاء فيها:

"السيدات والسادة مستشاري النيابة الإدارية الأجلاء.

بمناسبة بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير، مقرونا بإجلال يليق بقدركم ويوازي ما بذلتم من جهد راسخ خلال اضطلاعكم بأعمال الإشراف القضائي على المرحلة الأولى، وما تحليتم به من نزاهة وانضباط وتطبيق الأحكام القانون، وهذا دأبكم وعهدكم الذي لم تُخلفوه في كل استحقاق حملتم أمانته مع إخوانكم وزملائكم من الجهات والهيئات القضائية، لا تبتغون إلا مرضاة الله تعالى، ورفعة الوطن.

وفي هذا الصدد، أؤكد لكم أنني وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية نقف إلى جواركم مشاركين لكم ما تحملونه من عبء جسيم وأمانة أنتم أهل لها: بما تتحلون به من حكمة وقدرة على التعامل مع مختلف الظروف والضغوط التي ترافق أداءكم رسالتكم السامية.

ومن هذا المنطلق أناشدكم الاستمرار في أداء واجبكم الدستوري على أكمل وجه، والالتزام التام بأحكام القانون والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية فلا يشغلكم سوى أداء الأمانة وإتاحة عملية انتخابية نزيهة يصل فيها صوت المواطن إلى من يختاره ويمثله مستعينين بذلك بما جبلتم عليه داخل جنبات هيئتنا القضائية العريقة وتقاليدها الراسخة لتكون حاضرة نصب أعينكم في كل خطوة تخطونها".

