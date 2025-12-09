الوادي الجديد تنهي استعداداتها لإعادة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة غدا

18 حجم الخط

استعدّت محافظة الوادي الجديد لانطلاق انتخابات مجلس النواب، التي تُجرى غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، وسط جاهزية كاملة على مستوى الدائرتين الانتخابيتين، في مشهد يعكس حالة من الاستنفار الإداري والتنظيمي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام، داخل واحدة من أوسع المحافظات جغرافيًا وأقلها كثافة سكانية.

قائمة الدوائر التي جرى إلغاؤها في بعض المحافظات

وتشمل الانتخابات دائرتين انتخابيتين؛ الأولى تضم مركزي الخارجة وباريس، والثانية تشمل الداخلة وبلاط والفرافرة، بواقع مقعد فردي واحد لكل دائرة، ضمن قائمة الدوائر التي جرى إلغاؤها في بعض محافظات المرحلة الأولى وفق حكم المحكمة الإدارية العليا، ما أضفى على انتخابات الوادي الجديد أهمية خاصة.

وشهدت الدائرتان انسحاب عدد من المرشحين خلال الأيام الأخيرة من السباق الانتخابي، في مشهد يعكس حراكًا سياسيًا متغيرًا حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت.

ففي دائرة الخارجة وباريس، أعلن مرشح واحد انسحابه من بين 6 مرشحين، بينما شهدت دائرة الداخلة وبلاط والفرافرة انسحاب نحو 9 مرشحين من إجمالي 22 مرشحًا، مع بقاء أسمائهم مدرجة على بطاقات الاقتراع، وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

ويُعد بقاء الأسماء المنسحبة على بطاقات التصويت أمرًا تنظيميًا طبيعيًا، نظرًا لانتهاء مراحل الطباعة قبل إعلان الانسحابات، وسط توجيهات واضحة للناخبين بضرورة التدقيق في اختيار المرشح الفعلي الذي يخوض المنافسة.

اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية

وأكد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية، على مستوى 60 لجنة انتخابية، تشمل اللجنتين العامتين واللجان الفرعية بمختلف المراكز.

وأوضح أن كافة المتطلبات اللوجستية جرى توفيرها، بما يشمل تجهيز مقار اللجان، وأماكن إقامة رؤساء اللجان العامة والفرعية، إلى جانب إزالة أية عقبات قد تؤثر على انتظام التصويت.

وأشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين بمحافظة الوادي الجديد بلغ 194 ألفًا و265 ناخبًا وناخبة، موزعين على مختلف القرى والمراكز، في واحدة من أكثر العمليات التنظيمية تعقيدًا نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية للمحافظة وتباعد تجمعاتها السكانية.

توفير مظلات خارج اللجان وكراسي متحركة لكبار السن

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، بداية من تجهيز مقار اللجان الانتخابية، مرورًا بتوفير الاحتياجات داخل وخارج اللجان، وحتى تأمين محيطها لضمان خروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة.

وأوضح المحافظ أن متابعة سير العملية الانتخابية ستُجرى على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة والطوارئ، مع الالتزام الكامل بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم داخل اللجان.

وأضاف أن الاستعدادات شملت كذلك توفير مظلات خارج اللجان، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات المجتمع المختلفة، دون عوائق أو صعوبات تنظيمية.

