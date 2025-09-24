الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الإسكندرية السينمائي يحتفي بمئوية سعد الدين وهبة ويكرّم قامات الإبداع

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية احتفالية كبرى نظمها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، أحد أبرز رموز المسرح والسينما في مصر والعالم العربي.

أقيمت الاحتفالية على مسرح هيئة الشبان العالمية بالإسكندرية، بالتعاون مع الدكتور مصطفى رزق، وملتقى مبدعي الإسكندرية "الشمندورة" برئاسة الفنان عماد خطاب، حيث اجتمع الأدباء والفنانون لاستعادة ملامح المشوار المسرحي والسينمائي والفكري للراحل الكبير.

تطرقت كلمات الأمسية إلى محطات المشوار الثري للأديب الراحل؛ فتحدث الشاعر الكبير أحمد سويلم عن القيمة الأدبية والإنسانية لأعماله، مؤكّدًا أنه كتب للمسرح بروح قادرة على ملامسة وجدان الناس. فيما تناول الشاعر والناقد السينمائي سامي حلمي جانبًا من أعماله السينمائية، مشيرًا إلى إسهامه في كتابة سيناريوهات شكلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية وأثّرت في أجيال متعاقبة.

كما استعرض الشاعر الكبير محمود عوضين محطات مشواره الثقافي والإبداعي، موضحًا أنه لم يكن مجرد كاتب مسرحي، بل عقلًا مفكرًا ترك بصمة بارزة في الوجدان العربي. وأكد الفنان الكبير علي الجندي أن وهبة كان فنانًا شاملًا جمع بين الفكر والإبداع، وأثبت أن المسرح والسينما جناحان متكاملان للفن المصري.

وشهدت الأمسية تكريم نخبة من رموز الأدب والشعر والفن السكندري، من بينهم: الفنان التشكيلي الكبير الدكتور محمد شاكر، الروائي الكبير مصطفى نصر، الشاعر الكبير محمود عوضين، الكاتب والناقد الكبير أحمد فضل شبلول، الكاتب والروائي الدكتور فوزي خضر، الأديب الكبير منير عتيبة، الشاعر الكبير ناجي عبد اللطيف، الروائي الكبير سعيد سالم، شاعرة الشعب زينات القليوبي، الشاعرة القديرة إيمان يوسف، الشاعرة القديرة عزة رشاد، الشاعر الكبير جابر بسيوني، الشاعر الكبير عادل حراز، الشاعر الكبير محمد نظمي، اسم الشاعر الكبير أحمد مبارك، اسم الشاعرة الكبيرة هدى عبد الغني، الأديب الكبير رشاد بلال، والدكتور مصطفى رزق رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية.

وفي ختام الأمسية، أكد الأمير أباظة أن مهرجان الإسكندرية السينمائي أصبح مساحة حقيقية للاحتفاء بذاكرة الثقافة المصرية والعربية، موضحًا أن تكريم قامات الفكر والأدب والفن جزء من رسالة المهرجان في حفظ الإرث الإبداعي. وأشار إلى أن المزيد من التكريمات ما زال في الطريق، ليبقى المهرجان جسرًا يربط الماضي بالحاضر ويمنح رموز الإبداع ما يستحقونه من تقدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية الكاتب سعد الدين وهبة

الأكثر قراءة

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

المهندس جه لبنتي في الحلم، والدة صاحبة فيديو «العريس معندوش شقة ولا عربية» تفجر مفاجأة

زغلول صيام يكتب: إلى متى مديرو المدارس والمعلمون هيفضلوا الحيطة المايلة للمسئولين؟!

خدمات

المزيد

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الصلاة والنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بقرب حدوث تغير إيجابي

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads