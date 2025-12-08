فريق طبي بمستشفى فايد بالإسماعيلية ينقذ مصابا بقطع نافذ بالشريان الفخذي خلال 30 دقيقة

18 حجم الخط

شهد قسم الطوارئ بـمستشفى فايد التخصصي التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية، في محافظة الإسماعيلية استجابة طبية فائقة السرعة لإنقاذ حياة مريض وصل في حالة حرجة إثر حادث، نتج عنه جرح قطعي عميق بالشريان الفخذي، ما تسبب في نزيف حاد يهدد الحياة خلال دقائق معدودة.

تفعيل بروتوكول الإنقاذ السريع

فور وصول المصاب، فعّل فريق الطوارئ بروتوكول الإنقاذ السريع لحالات النزيف الشرياني الحاد (Massive Bleeding Protocol) ليتم تقييم الحالة إكلينيكيًا ومخبريًا خلال لحظات، والسيطرة على النزيف الأولي، وتجهيز المريض للدخول الفوري لغرفة العمليات.

نقل المريض إلى غرفة العمليات

وفي زمن قياسي أقل من ثلث ساعة من لحظة الاستقبال، تم نقل المريض إلى غرفة العمليات المباشرة لإجراء التدخل الجراحي الطارئ وإعادة ترميم الشريان الفخذي، وسط تنسيق ميداني دقيق بين الطوارئ والجراحة والعمليات.

وضم الفريق الطبي المشارك في الإنقاذ كلا من الأطباء: أحمد نزار مقيم جراحة، محمود مهدي – أخصائي جراحة، وهيئة التمريض بقسم الطوارئ: والتي ضمت: محمد علي حامد، وسمر إسماعيل حسين، ونورهان رمضان، وبمتابعة لحظية من الدكتور أحمد ناصف مدير المستشفى.

ساهم الفريق في: تأمين مجرى الدم للمصاب، وتعويض السوائل والبدء في نقل الدم عند الحاجة، وتجهيز غرفة العمليات والتجهيزات المعقمة، والدعم التمريضي الحاسم في الدقائق الأولى التي تصنع الفارق.

ويؤكد هذا التدخل الناجح جاهزية قسم الطوارئ بمستشفى فايد التخصصى وقدرته على التعامل مع الحالات الحـرجة عالية الخطـورة، بفضل سـرعة الاستجابة، وكفاءة الفرق الطبية، واتباع أعلى معايير الإنقاذ الفوري.

