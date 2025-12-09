نفخر بالمصريين، ملياردير إماراتي يوجه رسالة لمصر للطيران بعد أزمة إيرباص

18 حجم الخط

وجه الملياردير الإماراتي، رجل الأعمال خلف الحبتور، رسالة لشركة مصر للطيران ومهندسيها، وذلك بعد احتفاء مسؤول كبير في شركة "إيرباص" بمهندسي مصر للطيران، لدرجة تغيير صورته الشخصية إلى طائرتهم.

رسالة خلف الجبتور لشركة مصر للطيران

وقال الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، عبر منصة "إكس"، في رسالته التي وجهها لمصر للطيران: "تابعتُ آخر أخبار تعامل مصر للطيران مع أزمة طائرات Airbus A320، بقلبٍ تملؤه فرحة وفخر كبيرين بالأخوة المصريين".

وتابع الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: "ما قامت به فرق الهندسة والصيانة في مصر للطيران في هذا الظرف الدقيق ليس إنجازًا فنيًا فحسب، بل مثال حيّ على قدرات المصريين عندما يُعطون الثقة، وعلى روح العمل والانضباط التي تميّزهم مهما كانت الضغوط".



وأكد رجل الأعمال خلف الحبتور أنه "في الوقت الذي أعلنت فيه شركات عالمية عن تأخّر وتعطّل وفوضى في جداول الرحلات، استطاعت مصر العزيزة أن تُنفّذ التحديثات المطلوبة في وقت قياسي، وأن تحافظ على جاهزية أسطولها، وعلى انتظام التشغيل، وعلى ثقة المسافرين، وهذا ليس أمرًا بسيطًا في صناعة معقّدة كـصناعة الطيران".

فخر الحبتور بالمهندسين المصريين

وعبر الملياردير الإماراتي خلف الحبتور غن فخره بما قام به مهندسو مصر للطيران، فقال: "نفتخر بما أثبتته مصر للطيران من كفاءة واحتراف يحترمه العالم. وهذا ليس جديدًا على الأخوة المصريين، فهذه الأمة العريقة قادرة دائمًا على تحويل التحديات إلى فرص، وعلى تقديم قصص نجاح حقيقية تشرف كل عربي ومحب لمصر".

واختتم خلف الحبتور رسالته، قائلًا: "تحية كبيرة من القلب لكل فرد شارك في هذا الإنجاز. وربنا يحفظ مصر وشعبها، ويزيدهم تميزًا وتألقًا".



الجدير بالذكر أن قيام مدير الدعم الفني في شركة "إيرباص"، سيمون كونج، بتغيير صورة غلافه الرسمي على منصة "لينكد إن" بصورة طائرة تابعة مصر للطيران، لاقى اهتمامًا واسعًا في العالم.

إنجاز تاريخي لمصر للطيران

وقام سيمون كونج بتغيير صورة غلاف حسابه الخاص بصورة طائرة مصر للطيران، تكريمًا لما وصفه بـ"إنجاز تاريخي" حققته فرق الصيانة والهندسة في الشركة المصرية "مصر للطيران" خلال أزمة فنية عالمية طارئة لحقت بآلاف الطائرات من طراز "Airbus A320".

صورة علاف سيمون كونج على لينكد إن، فيتو

وأكد سيمون كونج في منشوره على منصة "لينكد إن"، أن "مصر للطيران تمكنت من فحص طائرات A320 في أسطولها، إلى جانب طائرات شركة إير كايرو من الطراز نفسه، وقامت بتنفيذ تحديثات فنية عاجلة على إحدى برمجيات الطائرة، التي واجهت عطلًا تقنيًا، وتم إنجاز العملية خلال 8 ساعات فقط، دون أي تأثير على انتظام الرحلات".

ووجه مدير الدعم الفني في شركة "إيرباص" سيمون كونج الشكر لشركة مصر للطيران على "الاستجابة السريعة والتنفيذ الدقيق للتحديثات"، ؤكدًا أن "ما جرى نموذجًا في إدارة الأزمات".

وأوضحت بيانات شركة "إيرباص" أن شركة مصر للطيران أنهت تحديث برمجيات 15 طائرة من هذا الطراز، في معدل بلغ 3 ساعات لكل طائرة، مع وصول معدل الانتظام في التشغيل إلى 86%.

طائرات إيرباص A320 تواجه مشكلة تقنية وأعطال

ويشار إلى أن طائرات إيرباص A320 واجهت، خلال الأسابيع الماضية، تحديات لوجستية، أدت لتأخيرات عالمية بسبب هذه التحديات، حيث تبين وجود عطل متعلق ببرنامج كمبيوتر زاوية مقدمة الطائرة (ELAC).

وطلبت شركة "إيرباص" من شركات الطيران في العالم العودة إلى إصدار سابق من البرنامج، بعد ظهور نقطة ضعف في تحديث أصدرته مؤخرًا، مرتبط بالتوهجات الشمسية، وذلك عقب حادث وقع في أكتوبرالماضي لطائرة تابعة لشركة طيران أمريكية.

وأدى الخلل، الذي اكتشفته شركة "إيرباص" إلى استدعاء نحو 6 آلاف طائرة من أسطول A320 عالميًا، في أحد أوسع الاستدعاءات الفنية التي قامت بها إيرباص في تاريخها



وأرسلت شركة إيرباص رسالة رسمية إلى شركة مصر للطيران، أعربت فيها عن "تقديرها العميق" للتعاون والاستجابة السريعة من المهندسين المصريين خلال الأزمة، مؤكدة أن الأداء كان "نموذجيًا" وساهم في الوصول إلى حل سريع عبر أسطولها من طائرات "إيرباص".

وقالت شركة "إيرباص" إنها "ستستخلص الدروس من الحدث وترحّب بأي ملاحظات من شركائها حول العالم".



