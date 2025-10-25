مستعدون للوقوف مع إخواننا المصريين، ملياردير إماراتي: مصر لها فضل كبير على دول الخليج (فيديو)

كشف الملياردير الإماراتي خلف الحبتور عن فضل مصر الكبير على دول الخليج العربي، مؤكدًا أن مصر أرسلت لدول الخليج المُعلمين والمربين، الذين أسهموا في بناء الأجيال الأولى لدول الخليج.

لمصر فضل كبير على دول الخليج العربي

وأوضح الحبتور أن دول الخليج لن تنسى فضل مصر، مؤكدًا أن أم الدنيا تبقى رمزًا للعروبة والثقافة والعطاء، واصفًا شعب مصر بـ " الخلوق والطيب"، وأنهم يستحقون الكرامة والاحترام من اليوم ليوم القيامة.

وقال الحبتور عبر حسابه بمنصة "أكس": "نودّع هذا الصباح جمهورية مصر العربية الحبيبة بعد أسبوعٍ طيّبٍ قضيناه بين أهلٍ كرامٍ وأصدقاء أوفياء، وفي أرضٍ مباركةٍ عزيزةٍ على قلوبنا جميعًا".

وعن مصر قال الحبتور: "لمصر فضل كبير على دول الخليج العربي، فهي من أوائل من أرسل إلينا المعلّمين والمربين الذين أسهموا في بناء أجيالنا الأولى بالعلم والمعرفة. ولن ننسى هذا الفضل ما حيينا".

وأكد الملياردير الإماراتي خلف الحبتور "تبقى أم الدنيا رمزًا للعروبة والثقافة والعطاء، ونسأل الله أن يحفظها قيادةً وشعبًا، وأن يديم بيننا روابط المحبة والتعاضد التي تجمعنا منذ القدم وتزداد رسوخًا مع الأيام".

مصر نزل بها الأنبياء وشعبها غريب

وقال الحبتور في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بمنصة "أكس": "صباح الخير على الجميع في جمهورية مصر العربية وفي كل مكان، نحن في مطار القاهرة، وبعد قليل متوجهين لجوهرة العالم دبي".

وعن الفترة التي قضاها في مصر، قال الحبتور: "قضينا وقت من أجمل الأيام لمدة أسبوع في مصر، تمشي في شوارعها مع الناس، شيء عجيب في هذا البلد، فيها هواء يخليك في راحة نفسية، وشعور عجيب، مصر وشعبها غريب من الخُلق والكرم والطيبة، تشوف في الشارع واحد يسلم عليك، ولن تجد ذلك في أي مكان آخر، بس الحمد لله، هذه نعمه لله تعالي لمصر، مصر نزل بها الأنبياء والرُسل"

نودّع هذا الصباح جمهورية #مصر العربية الحبيبة بعد أسبوعٍ طيّبٍ قضيناه بين أهلٍ كرامٍ وأصدقاء أوفياء، وفي أرضٍ مباركةٍ عزيزةٍ على قلوبنا جميعًا.



لمصر فضل كبير على دول #الخليج_العربي، فهي من أوائل من أرسل إلينا المعلّمين والمربين الذين أسهموا في بناء أجيالنا الأولى بالعلم… pic.twitter.com/FM1swGurPl — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) October 25, 2025



وعن الشعب المصري، قال خلف الحبتور: "هو شعب خلوق وطيب، الحقيقة أتذكر بعض الأشياء، وما قصروا المصريون ودعمونا بالمدرسين والكُتب والأطباء وجزاهم الله ألف خير، ولا ننسى معروفهم أو دعمهم، ونحن مستعدون أن نقف مع أخواننا المصريين في الصغيرة والكبيرة، فهم غاليين في العقل والقلب، يستحقون الكرامة والاحترام من اليوم ليوم القيامة، هم شعب عجيب غريب، الله يحفظكم أيها الشعب الطيب الخلوق، ويحفظ مصر بجاه النبي محمد يارب"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.