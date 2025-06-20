الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طائرات جديدة تنضم إلى أسطول إير كايرو خلال مشاركتها في معرض باريس

شركة إير كايرو، فيتو
شركة إير كايرو، فيتو
ads

أعلنت شركة إير كايرو عن انضمام  عدد من الطائرات الجديدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض باريس الجوي 2025، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال الطيران.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية وزارة الطيران المدني الداعمة للتحديث المستمر ومواكبة أحدث التطورات في صناعة النقل الجوي، وفي إطار خطة "إير كايرو" الطموحة لتوسعة أسطولها الجوي وتعزيز قدراتها التشغيلية على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقع الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اتفاقية مع إحدى كُبرى شركات تأجير الطائرات في العالم لتأجير طائره من طراز A320، في خطوة فعالة تدعم خطة الشركة لتحديث أسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها الدولية، بما يسهم في تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وتحسين تجربة السفر للعملاء حول العالم.

ويأتي هذا التوقيع في إطار رؤية الشركة الاستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي، وتعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق المختلفة.

جدير بالذكر أنه قد تم استلام طائرة من طراز إيرباص A320 خلال شهر يونيو 2025، على أن يتم استلام 4 طائرات إضافية خلال العام نفسه، و3 طائرات أخرى من طراز A320 Neo خلال عام 2026، ليصبح إجمالي أسطول شركة "إير كايرو" (45) طائرة بنهاية عام 2026.

كما أضاف " شنن ":  "نفخر بالمشاركة في معرض باريس الجوي 2025 كونه منصة عالمية رائدة للابتكار في قطاع الطيران، ويعكس توقيع هذه الاتفاقية التزامنا الدائم بالنمو المستدام وتعزيز مكانة الشركة كمشغل إقليمي ودولي واعد."

وأضاف "شنن": "إن انضمام الطائرات الثمانية الجديدة سيعزز من إمكانيات الشركة بشكل كبير، ما يتيح إطلاق وجهات جديدة وزيادة الترددات على الخطوط الحالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتواصل إير كايرو الاستثمار في إدخال أحدث التقنيات، مع التركيز على الاستدامة وتحسين تجربة العملاء، وهو ما يعزز من مكانتها كإحدى أسرع شركات الطيران نموًا في المنطقة."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اير كايرو النقل الجوي شركات تأجير الطائرات الطائرات الجديدة الطيران المدني خدمات النقل الجوي صناعة النقل الجوي قطاع الطيران معرض باريس الجوي وزارة الطيران المدني

مواد متعلقة

مكاسب مصر للطيران من معرض باريس

مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية قادمة من الرياض

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج غدًا

جامعة عين شمس تستحدث سلسلة دورات بمجال الذكاء الاصطناعي لترقية أعضاء هيئة التدريس

آداب عين شمس تحصل على 3 شهادات أيزو دولية معتمدة

خريطة رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة اليوم

التعليم العالي تكشف عن استخلاص منتجات صيدلانية ودوائية وغذائية من الطحالب (فيديو)

نسرين جعيصة رئيسًا لقطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة

الأكثر قراءة

سيناريوهات تأهل الأهلي لدور الـ16 بعد الخسارة من بالميراس بمونديال الأندية

صواريخ إيران تزلزل إسرائيل والعرب غارقون في الترفيه.. عصام كامل يكتب: لماذا احتفلت الشعوب العربية بضربات إيران على الكيان الصهيوني؟

إيران تعلن اعتقال 6 عميلات للموساد قبل هروبهن من البلاد

أول تعليق لـ ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية

نيويورك تايمز عن مسؤولين: إيران قد تتجه لإنتاج قنبلة إذا هاجمت واشنطن منشأة فوردو أو اغتالت إسرائيل خامنئي

إيران تعلن إحباط محاولة اغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من بالميراس في كأس العالم للأندية

انخفاض 7 أصناف، أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن الأرز بالسوق المحلي اليوم الخميس 19/6/2025؟

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

انخفاض 7 أصناف، أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية