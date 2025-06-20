طائرات جديدة تنضم إلى أسطول إير كايرو خلال مشاركتها في معرض باريس

أعلنت شركة إير كايرو عن انضمام عدد من الطائرات الجديدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض باريس الجوي 2025، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال الطيران.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية وزارة الطيران المدني الداعمة للتحديث المستمر ومواكبة أحدث التطورات في صناعة النقل الجوي، وفي إطار خطة "إير كايرو" الطموحة لتوسعة أسطولها الجوي وتعزيز قدراتها التشغيلية على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقع الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اتفاقية مع إحدى كُبرى شركات تأجير الطائرات في العالم لتأجير طائره من طراز A320، في خطوة فعالة تدعم خطة الشركة لتحديث أسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها الدولية، بما يسهم في تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وتحسين تجربة السفر للعملاء حول العالم.

ويأتي هذا التوقيع في إطار رؤية الشركة الاستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي، وتعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق المختلفة.

جدير بالذكر أنه قد تم استلام طائرة من طراز إيرباص A320 خلال شهر يونيو 2025، على أن يتم استلام 4 طائرات إضافية خلال العام نفسه، و3 طائرات أخرى من طراز A320 Neo خلال عام 2026، ليصبح إجمالي أسطول شركة "إير كايرو" (45) طائرة بنهاية عام 2026.

كما أضاف " شنن ": "نفخر بالمشاركة في معرض باريس الجوي 2025 كونه منصة عالمية رائدة للابتكار في قطاع الطيران، ويعكس توقيع هذه الاتفاقية التزامنا الدائم بالنمو المستدام وتعزيز مكانة الشركة كمشغل إقليمي ودولي واعد."

وأضاف "شنن": "إن انضمام الطائرات الثمانية الجديدة سيعزز من إمكانيات الشركة بشكل كبير، ما يتيح إطلاق وجهات جديدة وزيادة الترددات على الخطوط الحالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتواصل إير كايرو الاستثمار في إدخال أحدث التقنيات، مع التركيز على الاستدامة وتحسين تجربة العملاء، وهو ما يعزز من مكانتها كإحدى أسرع شركات الطيران نموًا في المنطقة."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.