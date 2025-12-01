استبعاد أونانا وأبو بكر من قائمة منتخب الكاميرون لكأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أعلن دافيد باجو، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، عن قائمة الأسود، استعدادًا لخوض كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق في 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل في المغرب.

استبعاد فينسنت أبو بكر وأونانا

وشهدت القائمة مفاجأة كبرى باستبعاد أندريه أونانا، حارس مرمى طرابزون سبور الحالي، ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان السابق، بجانب المهاجم المخضرم فينسنت أبو بكر.

مباريات الكاميرون في أمم أفريقيا 2025

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا 2025 بجوار كوت ديفوار وموزمبيق والجابون.

وتفتتح الكاميرون مشوارها في البطولة يوم 24 ديسمبر بمواجهة الجابون، ثم تواجه كوت ديفوار وبعدها موزمبيق.

قائمة منتخب الكاميرون لأمم أفريقيا

وجاءت قائمة منتخب الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا - ديفيس إيباسي - سيمون نجاباندوتنبو.

خط الدفاع: إدوارد سونجباج - كريستوفر ووه - جونيور باتيست تشامادي - نوهو تولو - دارلين يونجوا - جيرزينو نيامسي - محمدو ناغيدا - جان شارل كاستيليتو.

خط الوسط: جونيور صامويل كوتو - فلافيان بويومو - إيريك جونيور دينا إيبيمبي - أوليفيه كيمين - كارلوس باليبا نوم كوماه.

خط الهجوم: مارتن أتيمنجوي ميدزي - آرثر أفوم - برايس أمبينا - داميون ناماسو - بريان مبيومو - جان أونانا - كريستيان باسوجوج - جورج كيفين نكودو - كارل إيتا إيونج - كريستيان كوامي - سيرج باتريك سوكو - فرانك ماجري.

