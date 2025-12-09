وصول المتهم بالتعدي على التلاميذ بمدرسة شهيرة بالإسكندرية إلى المحكمة

18 حجم الخط

وصل منذ قليل المتهم المتعدي على التلاميذ بمدرسة شهيرة إلى محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء، لنظر ثاني جلسات محاكمته بالتعدي الجسدي وخطفهم بالتحايل على طلاب بمرحلة رياض الأطفال.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية نظرت أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي علي طلاب مدرسة شهيرة، بعد أن عرضت فيديوهات للنيابة العامة خلال معاينة مكان الواقعة وقيام المتهم بالتعدي عليهم داخل غرفة بالمدرسة.

استئناف جلسة المتهم بالتعدى الجسد على التلاميذ بمدرسة شهيرة بالاسكندرية

كانت الواقعة المقيدة بقسم شرطة المنتزة ثانى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثان يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدارس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

إحالة إلى محكمة الجنايات

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، استنادًا إلى نصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

