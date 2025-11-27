خبير: قرار ترامب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية يكشف شبكات التنظيم ويعجل بعزلها دوليا

18 حجم الخط

قال الباحث هشام النجار، المتخصص في شؤون تيارات الإسلام السياسي بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام: إن الخطوات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى تصنيف جماعة الإخوان ككيان إرهابي، من شأنها إحداث إرباك واسع داخل التنظيم، لما تحمله من تبعات قانونية وسياسية تكشف شبكاته الإعلامية والمالية التي كانت تعمل تحت غطاء سياسي.

وفي تصريح خاص لـ"فيتو"، أكد النجار أن القرار رغم أهميته باعتباره الأول من نوعه الذي تتخذه إدارة أمريكية في هذا السياق، يثير العديد من التساؤلات، وعلى رأسها: ماذا عن نشاط التنظيم داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولماذا لم يشمله القرار؟

وأشار إلى أن بعض الفروع التي يسري عليها هذا التصنيف تتعامل بالفعل مع الجماعة كتنظيم إرهابي، مثل مصر.

وأضاف النجار: «حتى تكتمل الصورة، ويكون هناك حصار فعلي وشامل للجماعة، ينبغي تصنيفها أمريكيًا بوضوح، بما يجعل قرار واشنطن خطوة مكملة لعملية تفكيك البنية التنظيمية للجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وتجريم الانتماء إليها».

وأوضح أن التنظيم يجد في العمق الأمريكي وبعض الساحات الأوروبية متنفسًا له بعد تضييق الخناق عليه في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن خطوة تصنيفه ستغلق أمامه هذه المساحات.

وأشار الباحث إلى أن القرار الأمريكي المتوقع من شأنه تسريع عملية تصنيف التنظيم في عدد من العواصم حول العالم، الأمر الذي يضيق عليه مسارات الحركة والتمويل، ويحد من قدرته على استثمار الفوضى الإقليمية لصالحه.

وعلى الصعيد الدولي، قال النجار إن هذا التحول يعيد وضع التنظيم في خانة الجماعات العابرة للحدود التي تعد تهديدًا للأمن الإقليمي، وهو ما سيدفع دولًا عدة لإعادة النظر في سياستها تجاهه وتشديد الرقابة على مؤسساته وأنشطته.

وفي سياق متصل، أصدرت ما تُعرف بـ"جبهة لندن" التابعة لتنظيم الإخوان، بقيادة صلاح عبد الحق، بيانًا شككت فيه في الخطوات الأمريكية تجاه تصنيف الجماعة ككيان إرهابي.

وادعت الجبهة أنها ستلجأ إلى "السبل القانونية" للطعن على القرار، مطالبة واشنطن بالتواصل مع من وصفتهم بـ"الممثلين الشرعيين" للجماعة.

ووصف مراقبون البيان بأنه محاولة للابتعاد عن سجل الجماعة وتحركاتها المعروفة، إذ زعمت الجبهة أن الخطوة الأمريكية تمثل "سابقة خطيرة" على الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي، رغم أن التنظيم سبق وأن ارتبط بتحركات أثرت على أمن المنطقة.

