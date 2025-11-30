الحزب العربي الناصري: انتهاكات الاحتلال في فلسطين تؤكد أهمية معركة التحرر الوطني

18 حجم الخط

أكد النائب محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري عضو مجلس الشيوخ، أن يوم 29 نوفمبر هو اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فهو ليس مجرد مناسبة أممية، بل هو — كما وصفه — "يوم تُستعاد فيه ذاكرة الأمة ومبادئها، ويُستحضر فيه الخط العربي الأصيل الذي حمله جمال عبد الناصر دفاعًا عن فلسطين منذ اللحظة الأولى".

حصار وتجويع وقصف للمدنيين يكشف أمام العالم الوجه الحقيقي للاحتلال

وقال أبو العلا، فى بيان للحزب إن ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقصف للمدنيين يكشف أمام العالم الوجه الحقيقي للاحتلال، ويعيد إلى الواجهة معركة التحرر الوطني التي لطالما حملت مصر رايتها بكل شرف وصلابة.

وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن مصر — بقيادتها ومؤسساتها — ما زالت تؤدي دورها القومي الثابت؛ من قيادة جهود الإغاثة وفتح الممرات الإنسانية، إلى تحركاتها السياسية المكثفة لوقف العدوان، مرورًا باستضافة قمة السلام بشرم الشيخ التي أعادت التأكيد على مركزية الدور المصري في الدفاع عن الحقوق العربية.

القضية الفلسطينية ليست حدثًا طارئًا، بل جذرٌ أصيل من ثوابت الأمن القومي المصري والعربي

وشدد أبو العلا على أن القضية الفلسطينية ليست حدثًا طارئًا، بل جذرٌ أصيل من ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، وأن موقف مصر لم ولن يتغير: دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الطريق الوحيد لسلام عادل يحفظ كرامة الأمة.

وأكد أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس شعارًا ولا مناسبة سنوية، بل واجب قومي، وروح تتوارثها الأجيال، وأن مصر — كما كانت في زمن عبد الناصر — ستظل درع الأمة وصوتها الحر في مواجهة كل محاولات التصفية أو التطويع.

وتابع رئيس الحزب العربي الناصري تصريحاته قائلًا: "ستبقى فلسطين في ضمير كل عربي حر، وستظل مصر تحمل راية العروبة مهما اشتدت التحديات، دفاعًا عن الحق والعدل وحرية الشعوب".

