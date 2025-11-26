رئيس الحزب الناصري يكشف سر التشوية وحرب الشائعات التي يستخدمها الإخوان مع كل انتخابات

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربى الناصرى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى دائما مع كل استحقاق دستوري إلى بث سمومها من خلال ترويج الشائعات والأكاذيب ضد مؤسسات الدولة المصرية فى حرب ممنهجة بهدف ضرب الثقة بين الدولة والمواطن وزعزعة الاستقرار الوطني، مؤكدا أن جماعة الإخوان تتسم بالكراهية تجاه أجهزة الدولة، وهذه الكراهية تأتي بسبب الدور الوطني الحيوي الذي تقوم به مؤسسات الدولة.

جماعة الإخوان تُظهر عداءً صريحًا تجاه أجهزة الدول

وأكد أبو العلا فى تصريح لفيتو، أن جماعة الإخوان تُظهر عداءً صريحًا تجاه أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لأنها لعبت الدور الأبرز في كشف جرائم الجماعة عبر السنوات، وحمت الوطن من مخططاتها التخريبية، موضحا أن استهداف الإخوان للداخلية تحديدًا يعود إلى فشلهم في مواجهة قوة الدولة وقدرتها على إحباط مخططاتهم، ومنوها إلى أن الجماعة تستخدم وسائل الإعلام ومواقع التواصل لنشر الأكاذيب والدعاية المضللة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة وتقويض استقرار الوطن.

وعي الشعب المصري هو خط الدفاع الأول

وأكد أن وعي الشعب المصري هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحملات، مشددا على أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل رسالة قوية تؤكد وقوف المصريين خلف دولتهم ومؤسساتها، خاصة، وأن الشعب المصري أصبح أكثر إدراكًا لأهداف هذه الجماعة الإرهابية، وأن أي حملة تضليل أو تشويه لن تغير إرادة المواطنين ولن تؤثر على شرعية العملية الانتخابية.

