احذر، هذه العادة كارثية بعد الطعام تدمر الصحة

الشاى والقهوة من المشروبات الأكثر شعبية على مستوى العالم فهى مشروبات لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار، لمذاقها المميز وقدرتها على تحسين المزاج وتنشيط المخ.

وفى مصر جرت العادة على تناول الشاى أو القهوة عقب الطعام مباشرة للتخلص من الخمول الذى يصيب الجسم بعد تناول الطعام وتنشيط المخ وتحسين المزاج، ولكن هذه العادة كارثية كما أكد الخبراء.

ويقول الدكتور محمد الطويل اخصائي التغذية الرياضية: إن تناول الشاي والقهوة “بعد الأكل مباشرة” عادة غير مفيدة بالمرة وتسبب مشاكل صحية عديدة؛ لذا يجب عدم تناولهما عقب الطعام لأنهما يحتويان على مواد تمنع امتصاص الحديد، مثل:

البوليفينول (في الشاي)

الكافيين (في القهوة)

مخاطر شرب الشاى والقهوة بعد الأكل

وأضاف الطويل، أن مع الوقت هذه المواد تسبب:

فقر الدم

إرهاق مزمن

صداع وضعف تركيز

برود في الأطراف

وتابع، أن الشاي بعد الأكل عادة كارثية، و80% من المصريين يشربون الشاي بعد الأكل ظنا أنها عادة صحية، ولكن الحقيقة أن الشاي بعد الأكل مباشرة يقلل امتصاص الحديد بنسبة قد تصل لـ 70%، وبالتالى هى عادة غير صحية، أما القهوة بعد الأكل مباشرة تسبب:

تهيج للمعدة

تقليل امتصاص المعادن

زيادة الحموضة

بدائل الشاى والقهوة بعد الأكل

وأوضح الدكتور محمد الطويل اخصائي التغذية، أن الحل هنا هو شرب الشاي أو القهوة بعد الأكل بساعة إلى ساعة ونصف، أو تناول بديل لطيف لهما بعد الأكل مباشرة، يساعد على الهضم بدون أن يمنع امتصاص الحديد، مثل:

ماء دافئ

شريحة ليمون

نعناع دافئ

كركديه فاتر

