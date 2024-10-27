إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

ارتفعت صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا في أغسطس الماضي بواقع 1.5 مرة مقارنة مع يوليو، وسجلت 9 ملايين دولار حسب وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وبلغ الحجم الإجمالي لصادرات الشاي الهندي وحبوب القهوة والتوابل إلى روسيا في أغسطس الماضي 8.95 مليون دولار، وهو أكبر حجم للمشتريات الروسية الشهرية من الهند منذ يونيو الماضي، ومقارنة مع أغسطس 2023 ارتفعت الواردات بنسبة 25%.

واشترت روسيا في أغسطس الماضي الشاي الهندي بقيمة 5.6 مليون دولار وحبوب القهوة - بقيمة 2.2 مليون دولار. ومن بين التوابل التي تتمتع بأكبر طلب كانت بذور الكمون غير المطحونة (400 ألف دولار)، والفلفل (360 ألف دولار) ومسحوق كاسيا (القرفة الصينية) - 150 ألف دولار. بالإضافة إلى ذلك، اشترت روسيا من الهند قهوة سريعة التحضير بقيمة 8.31 مليون دولار، وكذلك الهندباء المحمصة وبدائل القهوة الأخرى بقيمة 850 ألف دولار.

صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا

وفي الوقت ذاته، فأصبحت روسيا في أغسطس الماضي خامس أكبر مورد للشاي الهندي بعد الإمارات (15.8 مليون دولار) وبريطانيا (10.2 مليون دولار) والعراق (9.4 مليون دولار) والولايات المتحدة (8.2 مليون دولار). كما احتلت روسيا المرتبة التاسعة من حيث حجم واردات حبوب القهوة من الهند. وتضم قائمة خمسة أكبر موردي القهوة الهندي إيطاليا (31.4 مليون دولار) وألمانيا (16.6 مليون دولار) وليبيا (7.3 مليون دولار) وبلجيكا (7 ملايين دولار) والإمارات (5 ملايين دولار).

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت صادرات الشاي وحبوب القهوة والتوابل من الهند إلى روسيا 77.7 مليون دولار، أي أكثر بمقدار الثلث مما كان عليه منذ عام. ووفق نتائج عام 2023 بلغت الصادرات الهندية إلى روسيا 92.3 مليون دولار.