18 حجم الخط

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بمدرسة الشهيد محمد السيد الابتدائية بقرية برقطا بكفر شكر، ضمن فعاليات مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.

الكشف على 214 حالة خلال مبادرة “من أجل قلوب أطفالنا” بجامعة بنها

جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي استمرار إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها العديد من المبادرات والقوافل الصحية للكشف على طلاب المدارس فى المراحل الدراسية المختلفة بقرى محافظة القليوبية، تفعيلا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المحلي.

طب بنها: الكشف الطبي شمل 132 حالة أطفال و82 حالة رمد

من جانبها، أضافت الدكتورة نيرمين عدلي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي شمل 132 حالة أطفال و82 حالة رمد بإجمالي 214 حالة، بالإضافة إلى عمل 9 نظارات طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى بنها الجامعي لعمل الأشعات والفحوصات اللازمة.

يذكر أن جامعة بنها أطلقت مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس بالقليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.