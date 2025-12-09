الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها

مبادرة جامعة بنها،
مبادرة جامعة بنها، فيتو
18 حجم الخط

 نظمت جامعة بنها قافلة طبية بمدرسة الشهيد محمد السيد الابتدائية بقرية برقطا بكفر شكر، ضمن فعاليات مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.

لمخالفة اللوائح والسلوك، فصل طالبين بكلية التمريض في جامعة بنها لمدة عام

تفاصيل مشاركة طلاب جامعة بنها الأهلية في معرض «إيديكس 2025»

الكشف على 214 حالة خلال مبادرة “من أجل قلوب أطفالنا” بجامعة بنها 

جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبتنسيق  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية. 
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي استمرار إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها العديد من المبادرات والقوافل الصحية للكشف على طلاب المدارس فى المراحل الدراسية المختلفة بقرى محافظة القليوبية، تفعيلا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المحلي.

طب بنها: الكشف الطبي شمل 132 حالة أطفال و82 حالة رمد

من جانبها، أضافت الدكتورة نيرمين عدلي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي شمل 132 حالة أطفال و82 حالة رمد بإجمالي 214 حالة، بالإضافة إلى عمل 9 نظارات طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى بنها الجامعي لعمل الأشعات والفحوصات اللازمة.

يذكر أن جامعة بنها أطلقت مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس بالقليوبية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي التربية والتعليم بالقليوبية جامعة بنها جامعة بنها الاهلية ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

لمخالفة اللوائح والسلوك، فصل طالبين بكلية التمريض في جامعة بنها لمدة عام

محافظة القليوبية توفر 329 فرصة عمل

فصل 6 طلاب بجامعة بنها بسبب الخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية

محافظ القليوبية يزور مصابي انهيار الشدة الخشبية في بنها ويكلف بصرف تعويضات

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس العرب، موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

مصدر بالأهلي يكشف تطورات صفقة حامد حمدان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads