ولاية فلوريدا الأمريكية تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية

على خطى ولاية تكساس، أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية، إدراج جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.

وأعطى حاكم فلوريدا رونن ديسانتيس، توجيهات إلى جميع وكالات ومؤسسات الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي دعم أو امتيازات، مباشرة أو غير مباشرة، لأي جهة تقدّم "مساندة مادية" للمنظمتين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الأنشطة غير القانونية لهما داخل الولاية، ويشمل ذلك منع أى شخص يتعاون أو يقدم الدعم للمجهتين من الإمتيازات والموارد التي تتيحها الولاية... جاء ذلك الإعلان من خلال منشور لحاكم الولاية عبر منصة إكس.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار، جاء بعد أن أعلن حاكم تكساس جريج أبوت الشهر الماضي، تصنيف الإخوان، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية"كير"، منظمتين إرهابيتين أجنبيتين واعتبارهما ضمن الكيانات الإجرامية العابرة للحدود.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقَّع في 24 نوفمبر 2025، أمرا تنفيذيا يبدأ الإجراءات الرسمية لتصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية.

ويستهدف القرار الفروع في مصر ولبنان والأردن، في خطوة تهدف إلى مواجهة ما وصفه البيت الأبيض بـ"الشبكة العابرة للقارات للإخوان التي تغذي الإرهاب".

