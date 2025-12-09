الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يهاجم أوروبا ويؤكد: تمضي في مسارات لا تحمد عقباها

الرئيس الأمريكي ترامب،
الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا حادًّا على قارة أوروبا، متهما إياها باتخاذ مسارات وصفها بالخطرة، وذلك بعد أيام قليلة من نشر إستراتيجيته الأمنية، والتي حملت انتقادات صارخة للقارة الأوروبية بأكملها بسبب قضية الهجرة.

وندد ترامب خلال حديثه للصحفيين، بالغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، بنحو 140 مليون دولار، على منصة التواصل الاجتماعي إكس التي يمتلكها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك.. وقال بنبرة حادة: "على أوروبا أن تكون في غاية الحذر.. هي تسير في اتجاهات خطِرة، وهذا أمر بالغ السوء، سيئ جدًّا لشعوبها. نحن لا نريد لأوروبا أن تتغير إلى هذا الحد وهم ينحون مناحي سيئة جدًّا".

انتقادات ترامب لأوروبا جاءت وفق تقرير نشرته "سكاي نيوز" بعد نشر إدارته إستراتيجية جديدة للأمن القومي تقوم على شعار "أمريكا أولا"، وهي الإستراتيجية التي انتقدت بشدة الحلفاء الأوروبيين وقالت إن الولايات المتحدة ستدعم معارضي القيم التي يقودها الاتحاد الأوروبي ومنها تلك المتعلقة بالهجرة، ويتفق موقف ترامب إزاء الاتحاد الأوروبي مع ذاك الذي يعتمده حليفه السابق ماسك الذي دأب على إطلاق تصريحات نارية بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

ودعا ماسك بعد فرض غرامة على "إكس" إلى حلّ ما أسماه "التكتل الأوروبي"، في تصريحات وصفتها بروكسل بـ"الجنونية بالكامل".

وردًَّا على سؤاله حول الغرامة التي فرضت على إكس، قال ترامب: "لا أعتبر الأمر صائبًا"، موضحًا أن إيلون لم يتصل بي لطلب المساعدة في هذا الخصوص ومشيرًا إلى أنه سيحصل على مزيد من التفاصيل لاحقًا.

