المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة

يواصل المصريون بالخارج، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير لعملية التصويت في 30 دائرة انتخابية أُعيدت الانتخابات بها تنفيذًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا.

وتشهد المقار الانتخابية المصرية في الخارج إقبالًا متزايدًا من أبناء الجاليات للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية داخل البعثات الدبلوماسية تسير بانضباط كامل، وسط التزام تام بالإجراءات المنظمة وتسهيلات ميسرة لضمان مشاركة جموع المصريين بالخارج.

أعلى الدول مشاركة في التصويت

وأوضحت الهيئة أن الكويت جاءت في صدارة الدول الأكثر تصويتًا في الخارج، تلتها الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية، ثم دبي وأبو ظبي في الإمارات، بالإضافة إلى الدوحة في قطر، وعمّان في الأردن، والمنامة في البحرين.

وفي أوروبا، سجلت روما وميلانو في إيطاليا، وأثينا في اليونان، نسب مشاركة مرتفعة تعكس حرص المصريين في الخارج على ممارسة حقهم الانتخابي والمساهمة في اختيار ممثليهم.

انطلاق التصويت بالخارج في 139 مقرًّا حول العالم

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق عملية التصويت رسميًا في 139 مقرًّا انتخابيًّا بـ 117 دولة، ضمن الدوائر الثلاثين الملغاة والموزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادي الجديد:

قسم الخارجة



مركز الداخلة والفرافرة



أسوان:

قسم أول أسوان



مركز النوبة



مركز إدفو



الأقصر:

قسم الأقصر



مركز القرنة



مركز إسنا



الإسكندرية:

قسم أول المنتزه



المنيا:

قسم أول المنيا



مركز مغاغة



مركز أبو قرقاص



مركز ملوى

مركز دير مواس



الجيزة:

قسم الجيزة



مركز البدرشين



قسم بولاق الدكرور



قسم العمرانية



قسم الأهرام



قسم أكتوبر



مركز منشأة القناطر



البحيرة:

مركز المحمودية



مركز حوش عيسى



مركز الدلنجات



مركز كوم حمادة



سوهاج:

مركز البلينا



أسيوط:

قسم أول أسيوط



مركز القوصية



مركز أبوتيج



الفيوم:

مركز سنورس





وأعادت الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الجدول الزمني للعملية الانتخابية في 30 دائرة، تنفيذًا لأحكام القضاء، على أن يتم التصويت:

في الخارج: يومي 8 و9 ديسمبر،وفي الداخل: يومي 10 و11 ديسمبر

وفي حال وجود جولة إعادة ستكون في الخارج: 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل: 3 و4 يناير



ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والنزول لاختيار من يرونه الأكفأ لحمل أمانة التشريع والرقابة داخل مجلس النواب.

