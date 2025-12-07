الإثنين 08 ديسمبر 2025
هو اللي بدأ، تفاصيل التحقيق مع طليقة الفنان سعيد مختار وزوجها بتهمة قتله

التحقيق في الواقعة
تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام زوج طليقة الفنان سعيد مختار بقتل زوجها الراحل، وتستجوب جهات التحقيق طليقة المجني عليه. 

تفاصيل صادمة عن مقتل سعيد مختار

وخلال التحقيقات، نفت طليقة المجني عليه ارتكابهما الجريمة، وذكرت أن المجني عليه تهجم عليهما، وأثناء محاولة طليقها منعه، من الاشتباك معه، أصيب دون قصد، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وأوضحت التحقيقات أن المتوفى كان متواجدا بالنادي لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات، ولاحظ طليقته برفقة شخص آخر داخل سيارة، علم أنه مرتبط بها عرفيا، ونشبت مشاجرة بين الطرفين، ما أدى إلى مقتل الفنان سعيد مختار وإصابة زوج طليقته.

وكان قد تلقى قسم شرطة أكتوبر أول بلاغا عن نشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب أمام النادي، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، عُثر على جثمان الفنان سعيد مختار، 56 سنة، بينما أصيب زوج طليقته، 61 سنة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أودعت جثة الفنان بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة، وتم القبض على طليقة الفنان وزوجها، وجارٍ استكمال  التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة بالكامل.

الفنان سعيد مختار قسم شرطة أكتوبر أول نيابة الجيزة

