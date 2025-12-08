التصريح بدفن جثمان الفنان سعيد مختار

الإثنين 08 ديسمبر 2025
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة الفنان سعيد مختار، بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

 

وخلال التحقيقات، وقال عاطف ع، المتهم البالغ من العمر 61 عاما، إنه يمتلك شركة وتزوج عرفيا من طليقة الفنان سعيد مختار منذ 3 أشهر، وأخبرته زوجته بذهابها إلى نادي وادي دجلة وبصحبتها ابنها من طليقها، لتنفيذ الرؤية، ذهبت معها لحين انتهاء طليقها من رؤية نجله.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه أثناء توجهه برفقة زوجته، طاردهما المجني عليه وأمسك بسكين وتعدى عليه، ليتسبب في إصابته، وأثناء ذلك أصابت السكينة طليق زوجته، ليتوفى في الحال.

 

تفاصيل صادمة عن مقتل سعيد مختار

وخلال التحقيقات، نفت طليقة المجني عليه ارتكابهما الجريمة، وذكرت أن المجني عليه تهجم عليهما، وأثناء محاولة طليقها منعه، من الاشتباك معه، أصيب دون قصد، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وأوضحت التحقيقات أن المتوفى كان متواجدا بالنادي لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات، ولاحظ طليقته برفقة شخص آخر داخل سيارة، علم أنه مرتبط بها عرفيا، ونشبت مشاجرة بين الطرفين، ما أدى إلى مقتل الفنان سعيد مختار وإصابة زوج طليقته.

وكان قد تلقى قسم شرطة أكتوبر أول بلاغا عن نشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب أمام النادي، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، عُثر على جثمان الفنان سعيد مختار، 56 سنة، بينما أصيب زوج طليقته، 61 سنة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أودعت جثة الفنان بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة، وتم القبض على طليقة الفنان وزوجها، وجارٍ استكمال  التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة بالكامل.

