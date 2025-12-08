نفوق جاموسة بصاعقة كهربائية أثناء الأمطار بالقليوبية

18 حجم الخط

شهد طريق عرب النجدي – طنان قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم، حادثًا مؤسفًا، بعد حدوث ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة، ما أسفر عن صعق جاموسة ونفوقها في الحال.

وتجمع عدد من الأهالي حول موقع الحادث، وسط حالة من القلق والاستياء، مؤكدين أن المشكلة ليست الأولى من نوعها، وأن بعض الأعمدة تعاني من تهالك واضح قد يعرض المارة للخطر، خاصة في أوقات سقوط الأمطار أو ارتفاع مستوى المياه بالطريق.

وأشار السكان إلى أن الطريق بإحدى القرى التابعة لـ مدينة قليوب يشهد حركة دائمة من المارة والمركبات، ما يجعل أي تسرب كهربائي مصدر تهديد مباشر لأرواح المواطنين، مطالبين بتدخل عاجل لفحص شبكة الإنارة بالكامل وإصلاح الأعمدة المتضررة، مع اتخاذ إجراءات وقائية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد الأهالي ضرورة رفع كفاءة أعمدة الانارة وعزلها بشكل آمن، خاصة في المناطق الريفية التي تتراكم فيها مياه الأمطار، مشددين على أن الاستجابة السريعة من الجهات المختصة باتت ضرورة لحماية الأهالي والحيوانات ومنع وقوع كوارث جديدة.

