الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نفوق جاموسة بصاعقة كهربائية أثناء الأمطار بالقليوبية

ماس كهربائي بعامود
ماس كهربائي بعامود انارة بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

شهد طريق عرب النجدي – طنان  قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم، حادثًا مؤسفًا، بعد حدوث ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة، ما أسفر عن صعق جاموسة ونفوقها في الحال.

بعد تعرضها لأمطار غزيزة، رفع تجمعات المياه من شوارع القليوبية

سقوط أمطار غزيرة على أنحاء محافظة القليوبية

وتجمع عدد من الأهالي حول موقع الحادث، وسط حالة من القلق والاستياء، مؤكدين أن المشكلة ليست الأولى من نوعها، وأن بعض الأعمدة تعاني من تهالك واضح قد يعرض المارة للخطر، خاصة في أوقات سقوط الأمطار أو ارتفاع مستوى المياه بالطريق.

وأشار السكان إلى أن الطريق بإحدى القرى التابعة لـ مدينة قليوب يشهد حركة دائمة من المارة والمركبات، ما يجعل أي تسرب كهربائي مصدر تهديد مباشر لأرواح المواطنين، مطالبين بتدخل عاجل لفحص شبكة الإنارة بالكامل وإصلاح الأعمدة المتضررة، مع اتخاذ إجراءات وقائية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد الأهالي ضرورة رفع كفاءة أعمدة  الانارة وعزلها بشكل آمن، خاصة في المناطق الريفية التي تتراكم فيها مياه الأمطار، مشددين على أن الاستجابة السريعة من الجهات المختصة باتت ضرورة لحماية الأهالي والحيوانات ومنع وقوع كوارث جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية اليوم شوارع القليوبية محافظة القليوبية مدينة قليوب قليوب

مواد متعلقة

بعد تعرضها لأمطار غزيزة، رفع تجمعات المياه من شوارع القليوبية

محافظ القليوبية يزور مصابي انهيار الشدة الخشبية في بنها ويكلف بصرف تعويضات

مياه القليوبية تتابع جاهزية المحطات لمواجهة طوارئ الشتاء

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads