الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء: إنارة أعمدة الإنارة بالشوارع تخضع للوحدات المحلية ومجالس المدن

إنارة أعمدة الإنارة
إنارة أعمدة الإنارة
18 حجم الخط

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن أعمدة الإنارة الموجودة بالطرق والشوارع تخضغ للوحدات المحلية أو الأحياء أو مجالس المدن، وذلك وفقا للعناونين والنطاق الجغرافي الخاص للمواطنين.

انقطاع إنارة أعمدة الكهرباء بالمحافظات 

جاء ذلك تعليقا على شكاوي بعض المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من الشوارع والمدن بالمحافظات.


وأضافت الشركة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو المسئول عن تحديد أسعار شرائح الكهرباء، مشيرا إلى أنه يتم تحديد سعر بيع الكيلو وات ساعة وفقا لشرائح كمية الاستهلاك.

 تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء


وأشارت الشركة إلي أن شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية تتولي تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم فى صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات.

 

وفي وقت سابق أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية تتولى مهمة تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء.


أسباب وجود مديونية علي العدادات مسبوقة الدفع

وأوضحت الشركة أنه يتم إيداع حصيلة تلك الرسوم فى صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة او جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.
 

جاء ذلك ردا على أسئلة بعض العملاء بالموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر عن سبب خصم رسوم شهرية من الرصيد الموجود بالعدادات مسبوقة الدفع أو خصم قيمة وقت الشحن، وهو ما يظهر في صورة مديونية على العملاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة القابضة لكهرباء مصر كهرباء مصر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك مرفق الكهرباء اسعار شرائح الكهرباء شرائح الكهرباء الكهرباء

مواد متعلقة

وزير الكهرباء يبحث الاستفادة من خبرات المصرية للتعدين في استغلال الموارد الطبيعية

قبل مناقشته بالشيوخ، كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الكهرباء

للمرة الثانية في ساعتين، انقطاع الكهرباء في الجيزة والأهالي يتخوفون من تكرار كارثة يوليو الأسود

تشريعية الشيوخ تواصل مناقشة تعديل قانون الكهرباء لتغليظ عقوبات سرقة التيار

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها أحكام القانون

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

اليوم العالمي لإلغاء الرق، هكذا أغلقت الشريعة الإسلامية أبواب العبودية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads