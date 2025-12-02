الكهرباء: إنارة أعمدة الإنارة بالشوارع تخضع للوحدات المحلية ومجالس المدن

18 حجم الخط

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن أعمدة الإنارة الموجودة بالطرق والشوارع تخضغ للوحدات المحلية أو الأحياء أو مجالس المدن، وذلك وفقا للعناونين والنطاق الجغرافي الخاص للمواطنين.

انقطاع إنارة أعمدة الكهرباء بالمحافظات

جاء ذلك تعليقا على شكاوي بعض المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من الشوارع والمدن بالمحافظات.



وأضافت الشركة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو المسئول عن تحديد أسعار شرائح الكهرباء، مشيرا إلى أنه يتم تحديد سعر بيع الكيلو وات ساعة وفقا لشرائح كمية الاستهلاك.

تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء



وأشارت الشركة إلي أن شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية تتولي تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم فى صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات.

أسباب وجود مديونية علي العدادات مسبوقة الدفع

وأوضحت الشركة أنه يتم إيداع حصيلة تلك الرسوم فى صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة او جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.



جاء ذلك ردا على أسئلة بعض العملاء بالموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر عن سبب خصم رسوم شهرية من الرصيد الموجود بالعدادات مسبوقة الدفع أو خصم قيمة وقت الشحن، وهو ما يظهر في صورة مديونية على العملاء.

