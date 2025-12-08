الإثنين 08 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

صبا مبارك: لم أحسم المشاركة في رمضان 2026 وأحتاج للراحة

صبا مبارك
صبا مبارك
قالت الفنانة صبا مبارك/ إنها لم تحسم حتى الآن مشاركتها في موسم رمضان 2026، مشيرة إلى أنها ترغب في الحصول على فترة راحة نتيجة الإرهاق المتراكم من كثرة التصوير خلال الفترة الماضية.

وأضافت صبا في تصريحات تليفزيونية: إنها تحب أن تكون مختلفة في إطلالتها وملابسها، نظرًا لكونها فنانة، مؤكدة أنها لا تميل إلى الاعتيادية وتسعى دائمًا للتميز.

مسلسل ورد على فل وياسمين

وتشارك الفنانة صبا مبارك في بطولة مسلسل ورد على فل وياسمين، الذي يتكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول بعض الأزمات والقضايا الهامة.

مسلسل “ورد على فل وياسمين” بطولة أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، سلوي محمد علي، وليد فواز، إسماعيل فرغلي، ياسر عزت، ومن تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي وإخراج محمود عبد التواب توبة.

