صبا مبارك: لم أحسم المشاركة في رمضان 2026 وأحتاج للراحة

18 حجم الخط

قالت الفنانة صبا مبارك/ إنها لم تحسم حتى الآن مشاركتها في موسم رمضان 2026، مشيرة إلى أنها ترغب في الحصول على فترة راحة نتيجة الإرهاق المتراكم من كثرة التصوير خلال الفترة الماضية.

وأضافت صبا في تصريحات تليفزيونية: إنها تحب أن تكون مختلفة في إطلالتها وملابسها، نظرًا لكونها فنانة، مؤكدة أنها لا تميل إلى الاعتيادية وتسعى دائمًا للتميز.

مسلسل ورد على فل وياسمين

وتشارك الفنانة صبا مبارك في بطولة مسلسل ورد على فل وياسمين، الذي يتكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول بعض الأزمات والقضايا الهامة.

مسلسل “ورد على فل وياسمين” بطولة أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، سلوي محمد علي، وليد فواز، إسماعيل فرغلي، ياسر عزت، ومن تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي وإخراج محمود عبد التواب توبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.