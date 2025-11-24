الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
انتهاء تصوير أولى بطولات أحمد عبد الوهاب "ورد على فل وياسمين" (صور)

انتهى الفنان أحمد عبد الوهاب من تصوير أولى بطولاته الدرامية، والتي يحمل اسم “ ورد على فل وياسمين”، حيث استمر التصوير أربعة أشهر متواصلة، ومن المفترض أن يعرض العمل خارج السباق الرمضاني ، عبر عدد من المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية

 

وتشارك الفنانة صبا مبارك في بطولة المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول بعض الأزمات والقضايا الهامة.

 مسلسل “ورد على فل وياسمين” من بطولة أحمد عبد الوهاب، صباح مبارك، ميمي جمال، سلوي محمد علي، وليد فواز، إسماعيل فرغلي، ياسر عزت، ومن تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي وإخراج محمود عبد التواب توبة

من جانب آخر شارك الفنان أحمد عبد الوهاب في فيلم درويش الذي يعتبر أول أعماله السينمائية، ويقدم خلاله شخصية تدعى رشدي، وهو يمتاز بمهارته في النصب.

 

 وظهر أحمد عبد الوهاب بلوك مختلف في الفيلم، كما أن شخصيته خلال الفيلم تجيد التحدث باللغة الفرنسية.

