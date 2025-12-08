الإثنين 08 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

جيهان خليل تنضم لأبطال مسلسل "درش" لـ مصطفى شعبان

جيهان خليل ومصطفى شعبان
جيهان خليل ومصطفى شعبان
 أنضمت الفنانة جيهان خليل إلى أبطال مسلسل "درش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2026 بطولة النجم مصطفى شعبان.

مسلسل درش 

مسلسل درش، مكوّن من 30 حلقة، وهو من إخراج أحمد خالد أمين، الذي سبق وتعاون معه في رمضان الماضي من خلال مسلسل حكيم باشا.

وشارك في مسلسل “حكيم باشا” وقتها كل من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، وآخرين. 

 الفنانة جيهان خليل
 الفنانة جيهان خليل

الفنانة جيهان خليل

جدير بالذكر أن جيهان خليل من النجوم الشباب الذين يجمعون بين الموهبة والثقافة، منذ بدايتها المبكرة على المسرح في كلاسيكيات عالمية مثل أنتيجون وروميو وجولييت والدور الذي تميزت بأدائه "ميديا ".

اكتسبت جيهان شهرتها بعد فوزها بلقب أفضل ممثلة في الوطن العربي في البرنامج الشهير آراب كاستينغ (Arab Casting). 

 الفنانة جيهان خليل
 الفنانة جيهان خليل

وتشمل أعمالها البارزة مثل مسلسلات رسالة الإمام والعائدون وطاقة نور والذي شكل اولى وبطولاتها وغيرها من الاعمال السينمائية والتلفزيونية. 
بالاضافة الى المجال الأكاديمي: فهي تحمل درجة الماجستير في فلسفة الفن وتتابع حاليًا دراسة الدكتوراه في جماليات الصورة والسينما.

