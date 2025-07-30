تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل "220 يوم"

تعرض منصة شاهد أولى حلقات مسلسل “220 يوم” في التاسعة من مساء غد الخميس.

وكانت قد انتهت أسرة العمل من تصوير كافة مشاهد العمل خلال الأسابيع الماضية، داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل بمدينة الفيوم.



وخلال أحداث مسلسل 220 يوم تحاول صبا مبارك أن تفضح أسرار زوجها كريم فهمي الذي يعمل كاتبا ومؤلفا، فيدخلان في مشاكل بسبب تسريب أجزاء من روايته الجديدة التي يعمل عليها منذ فترة.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا، وتأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر وإخراج كريم العدل.

وكان الفنان كريم فهمي أكد أن مسلسل 220 يوم عمل مختلف عن جميع الأعمال التي قدمها من قبل، مشيرا إلى أن هناك صعوبات كثيرة واجهت العمل.

وقال في تصريحات لـ فيتو: “انتظروا شخصية مختلفة وجديدة لم أقدمها من قبل في أي عمل فني”.

وطرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "220 يوم" استعدادا لعرضه يوم 31 يوليو الجاري على تطبيق المنصة التابع لمجموعة قنوات mbc.

ونشر حساب منصة شاهد الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي البرومو مرفقا بتعليق “الحب لازم يكون سهل زي النفس اللي بناخده.. وأخيرااااا الإعلان وصل والمسلسل شكله رهييييب.. قولوا لنا فهمتوا إيه عن القصة.. ٢٢٠يوم 31 يوليو على شاهد”.

مسلسل 220 يوم

تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل مديرة لمكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.

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