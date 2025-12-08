الإثنين 08 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الشرع بالبدلة العسكرية في المسجد الأموي: يجب توحيد جهودنا لبناء سوريا قوية (صورة)

الشرع بالزي العسكري
الشرع بالزي العسكري في المسجد الأموي، فيتو
شدد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء "سوريا قوية" وتحقيق مستقبل "يليق بتضحيات شعبها". 

الشرع يظهر ببدلة عسكرية في المسجد الأموي 

وظهر الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي بالبدلة العسكرية، قائلا: "سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها.. ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة"، وفق تصريحات نقلتها منصات الرئاسة.

وشدد  الرئيس السوري أحمد الشرع الذي ظهر مرتديًا بدلة عسكرية  خضراء اللون، ارتادها عند وصوله دمشق قبل عام، على أن "صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعا".

الشرع ينجح في كسر عزلة سوريا

ونجح  أحمد الشرع، خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها.

وأعلنت  الإدارة الذاتية الكردية، عن منع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية في كافة مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا نظرا لما وصفته بـ"الظروف الأمنية الراهنة، المتمثلة في ازدياد نشاط الخلايا الإرهابية".

من جانب آخر، دعا أمس الأحد رجل الدين السوري العلوي البارز غزال غزال احد أبناء طائفته  إلى "إضراب شامل في كافة مجالات الحياة والالتزام في البيوت مدة 5 أيام"، على أن يبدأ الإضراب اليوم 8 ديسمبر. 

