الاتحاد الأوروبي: ندين أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين: ندين أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في ذكرى سقوط نظام الأسد: سوريا تواجه تحديات جسيمة لكن أمامها أيضا فرص هائلة.. يجب احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وتابع الاتحاد الأوروبي: السلام والاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتحقق دون حوار وطني ومصالحة وعدالة انتقالية.

4.5 مليون لاجئ سوري ما زالوا يعيشون في الدول المجاورة

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين: إن 4.5 مليون لاجئ سوري ما زالوا يعيشون في الدول المجاورة ومعظمهم تحت خط الفقر.

بينما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتى الآن، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.

سوريا تحتفل بالذكرى الأولى لسقوط بشار الأسد

ويحيي السوريون، اليوم الإثنين، الذكرى الأولى للإطاحة بـ بشار الأسد، في حين تكافح الدولة التي تعاني من الانقسامات من أجل تحقيق الاستقرار والتعافي بعد حرب دامت لسنوات.

ومن المقرر أن تشهد ساحة الأمويين في العاصمة دمشق احتفالات رسمية، وقد امتلأت بالفعل بحشود مبتهجة استعدادا للثامن من ديسمبر، كما ستقام احتفالات في أماكن أخرى بأنحاء البلاد.

سيطرة المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع على دمشق

وفر الأسد من سوريا إلى روسيا قبل عام عندما سيطرت المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع على دمشق، وأطاحت به بعد حرب دامت لأكثر من 13 عاما اندلعت عقب انتفاضة ضد حكمه.

وتشهد بعض مناطق سوريا احتفالات منذ عدة أيام؛ إذ امتلأت شوارع حماة بالآلاف يوم الجمعة ملوحين بالعلم السوري الجديد إحياء لذكرى اليوم الذي سيطرت فيه قوات المعارضة على المدينة خلال تقدمهم السريع صوب دمشق.

