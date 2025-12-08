بعد مرور عام علي سقوط النظام السوري، ماذا اختلف بين حكم الشرع والأسد؟

18 حجم الخط

تمر اليوم ذكرى مرورعام كامل على سقوط نظام بشار الأسد وهروبه إلى روسيا وتولي أحمد الشرع منصب الرئيس الجديد لسوريا.

ومع مرور الوقت واتساع التحولات السياسية والميدانية في الشمال السوري، بات الجميع يتساءل عن أوجه المفارقة بين نظام الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع والسابق بشار الأسد.

فالإجابة علي تلك النقاط ليست بسيطة نظرًا لوقوعها عند تقاطعات معقدة بين الشكل والمضمون، وبين الصورة الجديدة والواقع القديم.

المفارقة بين حكم الشرع والأسد

من حيث الشكل والخطاب، يبدو أن الشرع حاول خلال السنوات الأخيرة تقديم صورة مغايرة جذريًا لبشار الأسد، فقد تخلى عن ظهوره العسكري، واعتمد خطابًا مدنيًا أكثر مرونة، وشارك في مقابلات علنية، وطرح نفسه “رجل دولة محلية” لا “أميرًا جهاديًا”، كما انفتح على فعاليات المجتمع المدني، وسمح بنشاط بعض المنظمات.

وعلى الرغم من ذلك لا يمكن التناسي أن الشرع كان عنصر سابق في أخطر المنظمات التي يعرفها الجميع، وأنه غير قادر حتى هذه اللحظة على التحكم إن أراد ذلك في الأصل بجماعته الموجودة على الأرض، وخير دليل الجرائم التي حدثت في الساحل السوري، والتي لا تزال تحصل بشكل يومي، من دون تغطية الإعلام لذلك.

فالفساد لا يزال يتغلغل في الوزارات، مع إضافة بأنه قد تم فصل أكثر من نصف موظفي الدولة من القطاع العام المهزوز في الأصل، صحيح أن الأسد ترك إرثًا اقتصاديًّا مهزوزًا، وعقوبات دمرت كل فرص النجاح التجارية، ولكن لا يبدو المستقبل مشرقًا أيضًا.

صحيح أن الفوارق بين الأسد والشرع لا تختلف كثيرا، لكن الأخير قدم شكليًا نموذجًا جديدًا أكثر انفتاحًا، وأقل صدامية مع المجتمع الدولي، لكنه، في العمق لم يقدم بديلًا ديمقراطيًا أو تعدديًا، ما زال يحكم بيد واحدة، وإن بملابس مدنية وابتسامة أمام الكاميرا.

وقدم أحمد الشرع نموذجًا مختلفًا عن بشار الأسد من حيث الخطاب، والصورة، وإدارة التفاصيل اليومية، والمرونة السياسية، لكنه لم يقدم بديلًا حقيقيًا لمنظومة الحكم السلطوية التي عرفتها سوريا.

أمير جبل الدروز: حكم الشرع والأسد وجهان لعملة واحدة

وقبل وقت سابق قال حسن الأطرش أمير جبل الدرو، أن حكم الشرع لا يختلف كثيرًا عن حكم الأسد، فهما وجهان لعملة واحدة.

فهدذا التصريح الذي قاله حسن الأطرش مفاده أن حكم الشرع وحكم بشار الأسد، وجهين لعملة واحدة، وهو يعكس وجهة نظر سياسية ودينية متطرفة بين بعض قادة الدروز، وتحديدًا مؤيديهم لنظام الأسد، حيث يرى أن نظام الأسد يحمي الطائفة ويضمن بقاءها في مواجهة الفصائل الإسلامية المعارضة، بينما النظام البعثي العلماني يتناقض مع تعاليمهم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.