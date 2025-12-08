"نيوزويك": رحلة تحول الشرع في عيون أمريكا من إرهابي قاتل إلى "رجل دولة واقعي"

18 حجم الخط

في غضون عام واحد، تحول الرئيس السوري أحمد الشرع، من شريك رئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في عيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقاتل بحسب نائبه جيه دي فانس، إلى "رجل دولة واقعي".

هذا التحول وصفته مجلة نيوزويك بأنه "بدا أكثر إثارة للدهشة من إطاحته المفاجئة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024 في هجوم استمر 11 يوما فقط، محطما التوقعات الراسخة المحيطة بحرب أهلية دامت لأكثر من 13 عاما".

تقول المجلة في تقرير موسع: "هناك شراكة متنامية بين الشرع ودونالد ترامب؛ حيث احتضن رئيس البيت الأبيض الرئيس السوري الجديد، واجتمع به في المملكة العربية السعودية في مايو 2025، واستقبله في البيت الأبيض في نوفمبر الماضي".

ترامب يدعم الشرع في مفاجأة غير متوقعة

حتى شهور قليلة، كان الشرع مدرجا على قائمة الإرهابيين من قبل الولايات المتحدة، وانضم إلى صفوف "الجهاديين" الذين يقاتلون القوات الأمريكية في العراق، ورصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار حتى أسابيع بعد توليه زمام الأمور في دمشق العام الماضي؛ لكنه حصل فجأة على دعم ترامب وسط توقعات واسعة النطاق باتخاذ خطوات تقربه من "إسرائيل".

تقول نيوزويك: "إن الوتيرة السريعة والنطاق الواسع للعلاقة الناشئة بين الشرع وترامب فاجأت بعض المحيطين بالرئيس السوري الجديد؛ حيث يقول المستشار التجاري والاقتصادي للحكومة السورية محمود تورون: "إن التقارب السريع بين الرئيسين يمثل أحد أكثر التحولات الدبلوماسية غير المتوقعة في المنطقة؛ فقبل عام واحد فقط، كانت مثل هذه الشراكة تبدو غير محتملة إلى حد كبير، لا سيما في ضوء جهود إسرائيل لتأطير القيادة السورية على أنها تمثل تهديدا مستمرا".

يضيف تورون: "مع ذلك، يبدو أن واشنطن خلصت الآن إلى أن الإدارة السورية الحالية هي الجهة الفاعلة الأكثر قدرة على توجيه البلاد خلال مرحلتها الانتقالية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، حيث نمت الثقة بين الزعيمين بوتيرة ملحوظة".

إعادة ضبط العلاقات بين واشنطن ودمشق

لدى الأحداث المحيطة بالحرب الأهلية في سوريا تاريخ من تحدي أعراف السياسة الخارجية الأمريكية، والذي غالبا ما يؤدي إلى إحباط القيادة في واشنطن.

في البداية، استقبل ترامب الأحداث السورية بحذر، مطالبا الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بعدم التدخل؛ حيث أكد أن الولايات المتحدة "لا ينبغي أن يكون لها أي علاقة بالفوضى التي تحدث في سوريا".

أما نائب الرئيس جيه دي فانس، فربط بين "عملية استيلاء الإسلاميون على السلطة في سوريا بالمشاهد السابقة للجهاديين الذين يقومون بإعدام المسيحيين بشكل جماعي".

أردوغان وبن سلمان وراء تغير مواقف ترامب تجاه الشرع

لم يمر وقت طويل قبل أن يشق الشرع طريقه إلى ترامب بمساعدة الحملات النشطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي نسب إليه ترامب علنا الفضل في مساعدة المتمردين على الإطاحة ببشار الأسد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي استضاف أول اجتماع مصيري لهما.

وكانت مصافحة ترامب الشهيرة للشرع خلال زيارته للرياض في مايو بمثابة نقطة محورية في إعادة تأهيل الشرع على المستوى العالمي.

ورافق هذه الخطوة إعلان البيت الأبيض عن رفع العقوبات المفروضة في عهد الأسد على الرغم من التقارير عن اشتباكات طائفية مميتة أثارت تحذيرا جديدا بشأن التزام الزعيم السوري المعلن باتباع مسار أكثر شمولًا وسلمية لبلده الذي مزقته الحرب.

كما أكدت زيارة الشرع إلى البيت الأبيض في شهر نوفمبر الماضي التزام ترامب بالعمل مع القيادة الجديدة في دمشق.

الشرع يعزز التوافق مع حلفاء واشنطن في سوريا

يقول تورون: الآمال تكمن في مزيد من التعاون في إعادة ضبط شراكة واشنطن المستمرة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي المجموعة التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا.

يقول تورون: "بدلًا من تكرار دعوات الأسد لطرد القوات الأمريكية الموجودة في الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية جنوب غرب البلاد، فإن القيادة السورية الجديدة تتطلع إلى صياغة اتفاق من شأنه إضفاء الشرعية على وجود تلك القوات، وتعزيز اتفاق التكامل الذي وصل إلى طريق مسدود في مارس بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، وتمهيد الطريق للاستثمار من قبل الشركات الأمريكية، وخاصة في قطاع النفط والغاز السوري الذي أعاقه الصراع في حقبة الحرب الأهلية والانقسامات الإقليمية".

براجماتية ترامب لا تسمح بتكرار انهيار سوريا

ويرى تورون أن استراتيجية ترامب "البراجماتية" تتوافق مع فهم إقليمي أوسع بأنه لا يمكن السماح بتكرار انهيار سوريا وأن العلاقة الدافئة بين البلدين تتمثل في إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتنقل المجلة عن مسئول في البيت الأبيض قوله: إن "الرئيس ترامب ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، وهذا عنصر أساسي في رؤية الرئيس لشرق أوسط ينعم بالسلام والازدهار".

وتختتم نيوزويك تقريرها قائلة: "من المؤكد أن نجاح الشرع في واشنطن منحه شرعية أكبر في جهوده الرامية إلى إدخال سوريا إلى عصر جديد. ومع ذلك، لا تزال المخاوف تلوح في الأفق بشأن أنشطته المتطرفة السابقة وقدرته الحالية على صياغة نظام أكثر ديمقراطية وقدرة كافية على إبعاد حلفائه المتطرفين الذين أوصلوه إلى السلطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.