أحمد الشرع: العلاقات مع مصر والعراق مقبولة ونتطلع لفتح آفاق أعمق للتعاون

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الاثنين، أن بلاده تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء مقاربة دبلوماسية تعتمد على تحقيق توازن واضح في علاقاتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا التوازن أسهم في تعزيز موقع سوريا السياسي في المنطقة وفي إعادة صياغة علاقاتها مع عدد من القوى المؤثرة.

الشرع: علاقاتنا “مثالية” مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات

ووصف الشرع العلاقات بين سوريا وكل من تركيا والسعودية وقطر والإمارات بأنها وصلت إلى مستويات "مثالية"، موضحًا أن هذه العلاقات تشهد حاليًا توسعًا في مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تفاهمات أمنية تسعى إلى الحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء التوترات المتعددة.

الشرع: العلاقات مع مصر والعراق في مستوى مقبول مع تطلع سوري لفتح آفاق أعمق للتعاون

وأشار الرئيس السوري إلى أن العلاقات مع مصر والعراق تأتي في إطار "العلاقات المقبولة"، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة دفعة نوعية تعزز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الثلاث، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المشتركة.

دمشق تعلن عن علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وسط رغبة في شراكات متوازنة

كما لفت الشرع إلى أن سوريا تحافظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين، مؤكدًا أن دمشق تسعى إلى بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع الانفتاح على أي مسار يؤدي إلى استقرار المنطقة وكسر الجمود السياسي.

الرئيس السوري: المرحلة المقبلة ستشهد دبلوماسية أكثر نشاطًا لتعزيز الحضور السوري إقليميًا

وختم الشرع حديثه بالإشارة إلى أن سوريا ستواصل في المرحلة المقبلة تفعيل أدواتها الدبلوماسية لتعزيز حضورها إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن استعادة التوازن في العلاقات الخارجية يشكل خطوة محورية نحو دعم الاستقرار الداخلي وتحسين موقع البلاد على خارطة العلاقات الدولية.

