أحمد الشرع: نعمل بكل جهد لبناء سوريا من جديد

خارج الحدود

قال الرئيس السوري أحمد الشرع من حلب مساء اليوم السبت: سنعمل بكل جهد لبناء سوريا من جديد، وأضاف أحمد الشرع: حلب كانت البوابة لدخول المعارضة إلى سوريا بأكملها.

 

أحمد الشرع يشدد على عدم السماح بانفصال الساحل السوري

ويوم الخميس، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، على أنه لن تكون هناك سلطة قائمة بذاتها في الساحل السوري عن باقي الدولة.

وجاء تشديد الشرع على عدم انفصال الساحل السوري، خلال مشاركته عبر اتصال فيديو في اجتماع مع مسئولي اللاذقية، تناول فيه أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال أحمد الشرع: أتفهم كثيرًا المطالب المحقة التي خرج بها الناس في اليومين الماضيين بـ الساحل السوري، وبعضها مسيس، وفق قوله.

وشدد الرئيس السوري أحمد الشرع، على أنه لن يكون للساحل السوري سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن باقي الدولة، كرد على المطالبات التى رفعت خلال الاحتجاجات، مؤكدا أن الساحل السوري يثبت أن الوحدة الوطنية داخل البلاد قوية والتنوع الطائفي إثراء للدولة.

الساحل السوري يطل على الممرات التجارية عالميا

وأشار الشرع إلى أن، الفيدرالية تشبه الإدارة المحلية والقوانين القائمة حاليًا في سوريا مع تعديلات بسيطة، وخلال الفترة الحالية يتم التركيز على التنمية الاقتصادية وحماية البلاد من المخاطر داخليًا وخارجيًا.

وتابع الشرع، الساحل السوري أولوية لنا لأنه يطل على الممرات التجارية عالميا، وسيشكل ربطا اقتصاديا قويا مع دول المنطقة.

واستطرد الرئيس السوري، عُرض علي كثيرًا الانفصال بـ إدلب وبدعم دولي، لكني فضلت أن أخاطر بسقوط المدينة عن انفصالها عن باقي الأراضي السورية.

