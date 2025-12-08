بعد زيادة حالات الوفاة، جمال شعبان يكشف طرق الحماية من الجلطات القاتلة

18 حجم الخط

بعد انتشار حالات الوفاة بسبب الجلطات وضيق الشريان التاجي، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، طرق الحماية من الجلطات القاتلة، سواء التي تأتي للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول، أو الأشخاص الذين لا يعانون من الأمراض، والذين قد تفاجئهم الجلطات.

طرق الحماية من الجلطات القاتلة

وعن كيفية الحماية من ضيق الشرايين التاجية ومن الجلطات القاتلة، قال الدكتور جمال شعبان: "بدايةً.. الحماية من الجلطات تبدأ من الطفولة، مش من بعد سن الـ ٤٠، وحتى نحمي أنفسنا من الجلطات، فلابد أن نلتزم قدر الإمكان بتنفيذ الوصايا العشر.."

انتشار الإصابة بالجلطات



ضمت الوصايا العشر التي نصح بها الدكتور جمال شعبان للحماية من الجلطات "الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه، وعدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات، والدهون الحيوانية والمهدرجة (السمن الصناعي).

وطالب الدكتور جمال شعبان بـ "تعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية والمسلوقة، وتجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان، والاهتمام بوجبة الإفطار، والإكثار من شرب الماء (كلوا واشربوا ولا تسرفوا)

كما أكد الدكتور جمال شعبان على أهمية "تجنب زيادة الوزن والسمنة، مع الرياضة المنتظمة، المشي ٤٥ دقيقة يوميًا"

وأشار جمال شعبان لأهمية "تنظيم الغذاء، إفطار مبكر، وغداء لا يتعدى الساعة ٣ مساءً، وعشاء خفيف "زبادي وثمرة فاكهة" الساعة ٨ مساءً، أو بدون، مع أهمية النوم بكمية وكيفية كافية"

عوامل خطرة عند الإصابة بالجلطات

وضمت وصايا الدكتور جمال شعبان لـ تجنب الجلطات "عدم التدخين وعدم مجالسة المدخنين، وتجنب التدخين تمامًا، وجميع أنواع المخدرات والمكملات والهرمونات والإفراط في المسكنات"

انتشار الوفاة بالجلطات



وقال الدكتور جمال شعبان: "في حالة وجود عوامل الخطورة مثل الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول، يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم، من خلال المتابعة الطبية المنتظمة، والعلاج الدوائي المكثف"

وحتى الشخص السليم تمامًا، أشار الدكتور جمال شعبان على ضرورة "أن يعرض الشخص السليم نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري، وعمل بعض التحاليل الروتينية، مثل السكر التراكمي، والكولسترول، ووظائف الكلي ووظائف الكبد، وصورة الدم الكاملة، ونسبة ڤيتامين دال، واليوريك أسيد، وذلك من أجل الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة علي القلب"

وأكد جمال شعبان أنه "كلما كان اكتشاف الأمراض مبكرًا كان العلاج أكثر فاعلية وكانت المضاعفات أقل"

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أهمية "الحرص على تغيير الحالة المزاجية، بالخروج أسبوعيًا، لكسر روتين الحياة، وتخفيف ضغوط العمل، حيث يساهم ذلك إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية، وإعادة شحن الطاقة الإيجابية، والإقبال علي العمل بعد ذلك بشكل أفضل، وأكثر صفاءً".

كما أكد الدكتور جمال شعبان على أهمية "تجنب الضغوط النفسية والعصبية قدر الإمكان، وذلك بالاستعانة بالصبر والصلاة"

