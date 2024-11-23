جمال شعبان يكشف سر انتشار الوفاة بين الشباب ويحذر من آلام البطن

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر انتشار الوفيات المفاجئة بين الشباب حاليًا، مؤكدًا انتشار إصابة الشباب بجلطات في شرايين القلب أو شرايين المخ.

سر انتشار الجلطات والوفاة المفاجأة بين الشباب

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن الجلطات التي تصيب الشباب حاليًا، هي السر في انتشار موت الفجأة، حيث تؤدي جلطة المخ والسكتة الدماغية والسكتة القلبية، إلى وفاة الشباب، محذرًا الشباب من التهاون بآلام البطن، التي قد تكون مقدمة للإصابة بالجلطات، وحذر من الحزن والتوتر والصدمات العاطفية.

سر وفاة الفجأة بين الشباب، فيتو



وقال عن الجلطات وسر انتشار موت الفجأة عند الشباب: "هام وخطير... الجلطات، إزاي شباب في العشرينيات أو الثلاثينيات تأتي لهم جلطة في شرايين القلب، أو شرايين المخ، ويموتوا فجأة".



وكشف شعبان عن سر جلطة المخ والسكتة الدماغية، وإذا ما كان وجع البطن يمكن أن يكون من مقدمات الجلطة، موضحًا أهم إشارة تحذيرية للجلطات.

خلايا القلب والمخ لا تعود للحياة

وأوضح: "الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم، تتجمع وتلزق في بعضها، وتلزق في جدار الشريان وتقفله، فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان ويروح يغذي الخلايا يتوقف، والخلايا التي لا يصل لها الدم تتوقف عن العمل، وقد تتلف وتموت".

وبين جمال شعبان الخلايا التي لا تعود بعد موتها، قائلا: "نوعين من الخلايا لما بيموتوا، مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم، هما خلايا المخ وخلايا القلب، والجلطة إذا كانت كبيرة، وفي شريان كبير بيغذي مساحة كبيرة من المخ "ممكن تحصل سكتة دماغية، يتوقف المخ عن العمل، وربما تحدث الوفاة".

جلطات المخ تودي بحياة الشباب، فيتو



وفي حالة جلطة القلب، قال جمال شعبان: "الكلام نفسه ينطبق علي السكتة القلبية، لما شريان القلب الكبير تتكون بداخله جلطة، وينسد انسدادًا كليًا، يتوقف القلب، وقد تحدث السكتة القلبية، لو لم يتم إنعاش القلب، وإذابة الجلطة، وتركيب دعامات".

التحذير من آلام البطن بادرة للجلطات

وحذر العميد السابق لمعهد القلب القومي من آلام البطن قائلًا: "وجع البطن ممكن يكون سببه جلطة، أي جلطة الشريان التاجي الخلفي، تسبب وجع وحموضة، وحرقان في المعدة، جلطة شرايين الأمعاء، تسلخ وتمدد الأورطي، وممكن تحصل جواه جلطة".



وعن الأسباب الحقيقية وراء انتشار إصابة الشباب بالجلطات التي تودي بحياتهم، قال الدكتور جمال شعبان: "التدخين والمسكنات، ومشروبات الطاقة والمنشطات، والمخدرات، وتاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، وطبعًا الضغط المرتفع ومرض السكر، وحديثًا وأخيرًا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات".

سر جلطة المخ والسكتة الدماغية، فيتو

وكشف شعبان عن أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ، قائلا: "صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعي"

أما العلامات التحذيرية لجلطات القلب، فوفقا للدكتور جمال شعبان هي "وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، نهجان خفيف، عرق، وثقل في الذراع الأيسر".

الوقت الذهبي لإنقاذ المصاب بالجلطة

وعن مدى تأثير الوقت على الإصابة بجلطات القلب والمخ، قال جمال شعبان: "طبعًا الوقت الذهبي الدقايق أو الساعات الأولى قد تنقذ حياة الشخص لو تم التدخل بالقسطرة أو الأدوية، التي تذيب الجلطة، هذا الكلام ينطبق علي المخ والقلب".

وعن تأثير الحزن والتوتر والصدمات العاطفية على حدوث جلطات، أوضح: "ممكن تعمل جلطة طبعًا، ممكن تكسر القلب وتؤدي إلي اعتلال عضلة القلب، ويمكن تتسبب في جلطة في المخ أو القلب".

وأكد شعبان أن "كورونا المستجد مرض أوعية دموية قد يتسبب في جلطات في القلب والرئة والكبد والكلي والمخ".



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