بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

مصرع محمد صبري، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن المرض الذي كان يعاني منه لاعب الزمالك السابق محمد صبري، قبل يومين من مصرعه في حادث سير أليم وقع له بالتجمع الخامس.

مرض أصاب محمد صبري قبل مصرعه بيومين

وأكد الدكتور جمال شعبان أن لاعب الزمالك السابق، الراحل محمد صبري، قد شكى من وجع في الكتف الأيسر قبل رحيله بيومين، مشيرًا إلى أن الراحل محمد صبري يمكن أن يكون قد عاني من مرض القلب قبل رحيله.

وقال الدكتور جمال شعبان عن المرض الذي كان يعاني منه لاعب الزمالك السابق محمد صبري، قبل مصرعه بيومين: إن "وجع الكتف الشمال ممكن يكون من القلب.. المرحوم محمد صبري اشتكى من وجع في الكتف الشمال قبل رحيله بيومين، حسب رواية صديقه طارق السيد".

سر المرض الذي أصاب محمد صبري، فيتو



وطالب الدكتور جمال شعبان بالاهتمام بأي ألم يعاني منه الإنسان، فقال: "لازم نهتم بوجع الصدر، وخاصة اللي بيسمع في حتة تانية زي الكتف الشمال، أو الزور أو الضهر أو الفك السفلي أو حتى فم المعدة epigastric pain، وبالذات لو مصحوب بعرق أو غممان نفس وبيزيد مع المجهود، لأن دا ممكن يكون بسبب ضيق في الشرايين التاجية".

واختتم جمال شعبان تعليقه فقال: "ناس هتقول العمر واحد والرب واحد ولا يغني حذر من قدر، دا صحيح بس احنا مكلفون بالأخذ بالأسباب، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا".

مصرع محمد صبري في حادث مروع بالتجمع الخامس

جدير بالذكر أن لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك محمد صبري، 51 عامًا، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس.

مصرع محمد صبري في حادث مروع، فيتو

لقي محمد صبري مصرعه إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية في المنطقة.

وكشفت المعاينة الأولية أن لاعب الزمالك السابق، فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ، قبل أن تنحرف وترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء، مما أسفر عن وفاته في موقع الحادث.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى المكان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع آثار الحادث، حيث قام رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة، لبيان ملابسات وظروف الواقعة والعرض على النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحادث.

