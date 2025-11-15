السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

مرض أصاب محمد صبري
مرض أصاب محمد صبري قبل مصرعه بيومين، فيتو
18 حجم الخط

مصرع محمد صبري، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن المرض الذي كان يعاني منه لاعب الزمالك السابق محمد صبري، قبل يومين من مصرعه في حادث سير أليم وقع له بالتجمع الخامس.

مرض أصاب محمد صبري قبل مصرعه بيومين

وأكد الدكتور جمال شعبان أن لاعب الزمالك السابق، الراحل محمد صبري، قد شكى من وجع في الكتف الأيسر قبل رحيله بيومين، مشيرًا إلى أن الراحل محمد صبري يمكن أن يكون قد عاني من مرض القلب قبل رحيله.

وقال الدكتور جمال شعبان عن المرض الذي كان يعاني منه لاعب الزمالك السابق محمد صبري، قبل مصرعه بيومين: إن "وجع الكتف الشمال ممكن يكون من القلب.. المرحوم محمد صبري اشتكى من وجع في الكتف الشمال قبل رحيله بيومين، حسب رواية صديقه طارق السيد".

سر المرض الذي أصاب محمد صبري، فيتو
سر المرض الذي أصاب محمد صبري، فيتو


وطالب الدكتور جمال شعبان بالاهتمام بأي ألم يعاني منه الإنسان، فقال: "لازم نهتم بوجع الصدر، وخاصة اللي بيسمع في حتة تانية زي الكتف الشمال، أو الزور أو الضهر أو الفك السفلي أو حتى فم المعدة epigastric pain، وبالذات لو مصحوب بعرق أو غممان نفس وبيزيد مع المجهود، لأن دا ممكن يكون بسبب ضيق في الشرايين التاجية".

واختتم جمال شعبان تعليقه فقال: "ناس هتقول العمر واحد والرب واحد ولا يغني حذر من قدر، دا صحيح بس احنا مكلفون بالأخذ بالأسباب، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا".

مصرع محمد صبري في حادث مروع بالتجمع الخامس

جدير بالذكر أن لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك محمد صبري، 51 عامًا، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس.

مصرع محمد صبري في حادث مروع، فيتو
مصرع محمد صبري في حادث مروع، فيتو

لقي محمد صبري مصرعه إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية في المنطقة.

وكشفت المعاينة الأولية أن لاعب الزمالك السابق،  فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ، قبل أن تنحرف وترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء، مما أسفر عن وفاته في موقع الحادث.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى المكان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع آثار الحادث، حيث قام رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة، لبيان ملابسات وظروف الواقعة والعرض على النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحادث.

الزمالك يعدل مكان إقامة عزاء محمد صبري

دقيقة حداد على روح محمد صبري في بداية قرعة كأس مصر

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع محمد صبري الدكتور جمال شعبان لاعب الزمالك السابق محمد صبري مذيع قناة الزمالك محمد صبري حادث سير مروع بالتجمع الخامس سبب مصرع محمد صبري

مواد متعلقة

الزمالك يعدل مكان إقامة عزاء محمد صبري

دقيقة حداد على روح محمد صبري في بداية قرعة كأس مصر

منها عزاء ودعم مادي لأسرته، هشام نصر يكشف خطة الزمالك لتكريم محمد صبري

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عكرمة البربري" تلميذ ابن عباس الذي فاق أستاذه

أحمد كريمة يسلط الضوء على مواعظ الإمام الحسن وبلاغته بعد استشهاد والده

كيف قتل الحسن ومن وضع له السم؟ أحمد كريمة يوضح المؤامرة الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية