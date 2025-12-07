الأحد 07 ديسمبر 2025
رياضة

لاتسيو وبولونيا يتعادلان 1-1 في الدوري الإيطالي

لاتسيو
لاتسيو
الدوري الإيطالي، تعادل فريقا لاتسيو وبولونيا بهدف لكل فريق خلال لقاء الفريقين ضمن الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري الإيطالي.

مباراة لاتسيو وبولونيا

أحرز هدف لاتسيو لاعبه جوستاف ايساكسون في الدقيقة 38 وتعادل لفريق بولونيا ينز اونجارد في الدقيقة 40.

ترتيب لاتسيو وبولونيا في الدوري الإيطالي 

ويحتل فريق لاتسيو المركز العاشر برصيد 19 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وفي نفس الجولة فاز فريق روما، أمام نظيره كاليارى، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، علي  ملعب "بيت يونيبول"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى

وسجل جيانلوكا جايتانو هدف الفوز لصالح كالياري في الدقيقة 82. 

وكان محمد زكي سيلك لاعب روما حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 52. 

تشكيل روما ضد كالياري

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: إيفان نديكا، جيانلوكا مانشيني، ماريو هيرموسو، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: كواديو كونيه، بريان كريستانتي، لورينزو بيليجريني، ماتياس سولي. 

خط الهجوم: زكي شيليك، توماسو بالدانزي.

تشكيل كالياري ضد روما 

حراسة المرمى: إليا كابريل.

خط الدفاع: سيباستيانو لوبيرتو، رودروجيز، جابريل زابا، ادم اوبيرت.

خط الوسط: مايكل فولورونشو، أليساندرو ديولا، ميشيل ادوبو، ماركو.

خط الهجوم: باليسترا، جينارو بوريلي، سيباستيانو إسبوزيتو.

ترتيب روما وكالياري في الدوري الإيطالي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق روما المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما يتقدم كاليارى إلي  المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.

