بايرن ميونخ يهزم يونيون برلين ويتأهل لربع نهائي كأس ألمانيا

خطف بايرن ميونخ فوزا صعبا بنتيجة (3-2)، أمام مضيفه يونيون برلين، في دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أهداف بايرن ميونخ كل من، إلياس أنساه هدف ذاتي في الدقيقة 12، وهاري كين في الدقيقة 24، ودييغو لييت هدف ذاتي في الدقيقة 45+4.

فيما سجل هدفي يونيون برلين، ليوبولد كويرفيلد في الدقيقتين 40 و55.

بهذه النتيجة يحسم بايرن ميونخ تذكرة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس ألمانيا للموسم الحالي 2025/2026.

