الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يهزم يونيون برلين ويتأهل لربع نهائي كأس ألمانيا

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو
18 حجم الخط

خطف بايرن ميونخ فوزا صعبا بنتيجة (3-2)، أمام مضيفه يونيون برلين، في دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أهداف بايرن ميونخ كل من، إلياس أنساه هدف ذاتي في الدقيقة 12، وهاري كين في الدقيقة 24، ودييغو لييت هدف ذاتي في الدقيقة 45+4.

فيما سجل هدفي يونيون برلين، ليوبولد كويرفيلد في الدقيقتين 40 و55.

بهذه النتيجة يحسم بايرن ميونخ تذكرة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس ألمانيا للموسم الحالي 2025/2026.

بايرن ميونخ يونيون برلين كأس ألمانيا هاري كين

